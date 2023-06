Soziales Engagement in der Caritas Tagesstätte am Bauernhof Unternalb

Kärcher-Mitarbeiter packten gemeinsam an

Hintergrund | 0 | Unternehmen | Stefanie Bruckbauer | 21.06.2023

„Gemeinsam anpacken“ lautete das Motto Ende Mai, gemäß dem sich auch heuer wieder mehr als 20 Mitarbeiter der Firma Kärcher in Retz einfanden, um sich der Pflege und Verschönerung der Caritas Tagesstätte am Bauernhof Unternalb sowie einer neu angelegten Streuobstwiese zu widmen.

Am 26. Mai um 9 Uhr wurde der gelbe Reinigungstrupp durch die Caritas Leitung und die am Bauernhof tätigen Klienten herzlich begrüßt. Nach einer kurzen Einführung erfolgte die Einteilung der Teilnehmer in zwei Gruppen, um die unterschiedlichen Aufgaben zu bewältigen.

Gruppe 1 widmete sich der Gartenanlage am Bauernhof Unternalb. Mit Hochdruck ging es an die Reinigung von Pflanzentrögen, Treppen und Sitzbänken. Mit Hilfe spezieller Kärcher Gartengeräte wurde auch der Rasen getrimmt und Baumscheiben von Unkraut befreit. „Es wurde mit viel Sorgfalt gearbeitet, um die Anlage in neuem Glanz erstrahlen zu lassen“, berichtet das Kärcher-Team.

Gruppe 2 machte sich per Bus auf den Weg zur Streuobstwiese Retz, die etwa zehn Autominuten entfernt liegt. Die Wiese selbst wurde erst vor kurzem von der Caritas angelegt, daher gab es bis zur Eröffnung noch einiges zu tun. Die Kärcher Mitarbeiter bauten Palettenmöbel zusammen und legten eine große sowie zwei kleine Kräuterspiralen aus Ziegelsteinen an. Des Weiteren wurden die Baumscheiben bei rund 70 Bäumen gepflegt. Hierzu wurde die Erde um die neuen Bäume aufgelockert, Unkraut entfernt, neue Erde aufgefüllt und Grasschnitt darüber verteilt. Zudem wurde der Maschendrahtzaun neu befestigt und eine große Wiese gemäht. Durch den tatkräftigen Einsatz aller Beteiligten konnte die Streuobstwiese in kurzer Zeit für die Eröffnungsfeier vorbereitet werden. Bei einem anschließenden ge meinsamen Mittagessen kam auch der Austausch miteinander nicht zu kurz. „Es herrschte eine hervorragende Stimmung und wurde viel gelacht“, so die Teilnehmer.

Kärcher ist stolz auf das Engagement seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Jahr für Jahr mit ihrem Einsatz einen wertvollen Beitrag zur Umwelt und Gemeinschaft leisten. „Die vielfältigen Aktivitäten trugen nicht nur zur Verschönerung des Geländes bei, sondern stärkten auch den Gemeinschaftssinn und den Teamgeist der Teilnehmer. Wir bleiben weiterhin bestrebt, soziale Verantwortung zu übernehmen und nachhaltige Projekte zu fördern“, so das Versprechen von Kärcher.