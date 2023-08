Live-Bilder direkt auf dem Handy

5G Broadcast erfolgreich bei MotoGP in Österreich getestet

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 21.08.2023

ORS-GF Michael Wagenhofer, Sergi Sendra, , Head of Global Technology bei Dorna, und David Morgenbesser, Kommerzieller Direktor bei Servus TV, freuen sich über den erfolgreichen Test.

Im Rahmen der MotoGP wurde der Red Bull Ring in Spielberg am vergangenen Wochenende zur Teststrecke für 5G Broadcast. Zuschauer sollen in Zukunft an der Rennstrecke Live-Bilder aus verschiedenen Kameraperspektiven direkt auf ihren Handys verfolgen können.

Bei den Tests wurden verschiedene Signale, darunter das von Servus TV und von Onboard-Kameras der Fahrer, am Renngelände direkt auf 5G Broadcast-fähige Endgeräte übertragen und die Latenz zwischen Liveerlebnis und Stream am Handy gemessen. Das Ergebnis: 5G Broadcast ist optimal geeignet, um Zuschauern bei Großveranstaltungen mit relativ geringem Aufwand die Möglichkeit zu geben, das Geschehen in Echtzeit auf ihren Handys oder Tablets zu verfolgen. „Nach dem erfolgreichen Test beim Donauinselfest haben wir nun auch beim MotoGP am Red Bull Ring gezeigt, dass mit der 5G Broadcast Eventtechnologie viele Menschen gleichzeitig das Geschehen an der Rennstrecke ohne Qualitätsverlust und erstmals mit einer Kamera-zu-Stream (glass-to-glass) Latenz unter einer Sekunde verfolgen können“, sagt ORS-Geschäftsführer Michael Wagenhofer und ergänzt: „Mit dem mobilen Setup der ORS ist somit eine temporäre 5G Broadcast-Versorgung bei Sportevents, Konzerten oder Festivals jederzeit möglich“. Der Test wurde vom Nakolos-Team der ORS und mit Unterstützung der Technologiepartner Bitstem, Insys VT und Syes durchgeführt.