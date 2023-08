2.059 Aussteller aus 18 Ländern in 26 Messehallen und jede Menge Rahmenprogramm

Die IFA 2023 ist ausgebucht

21.08.2023

Die IFA 2023 ist laut Angaben des Veranstalters ausgebucht. Mehr als 2.000 Marken aus 48 Ländern bereiten sich darauf vor, in der Messe Berlin ihre innovativen Produkte und Neuheiten sowie Dienstleistungen zu präsentieren. Die großen Themen dieses Jahr sind vernetztes Leben, Nachhaltigkeit, künstliche Intelligenz und Robotik.

Die IFA Berlin 2023 ist mit 2.059 Teilnehmern ausgebucht und bereit für den Start am 1. September. „Aussteller aus 48 Ländern nehmen in den 26 Messehallen der Messe Berlin jeden Quadratmeter ein“, so die IFA Management GmbH.

Größer und mehr denn je

Und wieder einmal wird die weltweit bekannte Fachmesse für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte von allen großen Marken bespielt. Vom 1. bis 5. September werden Fachbesucher, Medien und Verbraucher aus mehr als 140 Ländern erwartet. Geboten werden mehr denn je, verspricht der Veranstalter. So sind im Innovationszentrum IFA NEXT mittlerweile mehr als 400 Start-ups vertreten – „drei Mal mehr als im Vorjahr.“ Beim IFA Leaders Summit kann man zwei Tage lang globale Technologieführer treffen, um Schlüsselthemen zu diskutieren, die die Branche prägen – von Nachhaltigkeit bis hin zu künstlicher Intelligenz und Robotik.

Ein IFA-Erlebnis der nächsten Stufe

Mit 130.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche, verteilt auf 26 Hallen, ist die IFA 2023 größer als letztes Jahr. Zudem sollen den Besuchern auch mehr Erlebnisse als je zuvor geboten werden. Damit ist zB die erste „Sustainability Village“ der IFA gemeint, wo „grüne Innovationen, intelligente Anwendungen, Nachhaltigkeitspraktiken sowie Experteneinblicke“ geboten werden.

Eine Reparaturwerkstatt vor Ort repariert kleine defekte Haushaltsgeräte vor Ort (2 September), während das „House of Smart Living“ (elektro.at berichtete) den Besuchern ein Gefühl für ein nachhaltiges Leben vermitteln soll. Es wird auch ein „Haus der Roboter“ geben – „die Heimat von KI-gesteuerten Robotern, die Menschen dabei helfen sollen, ein erfülltes Leben zu führen und gleichzeitig eine Verbindung zwischen virtuellen und realen Welten herzustellen“, beschreibt der Veranstalter.

Das Tempo nimmt zu

Das Innovationstempo nimmt zu. Die großen Trends der letzten Jahre halten an, stellen die IFA Veranstalter fest: „Smarte Geräte, intelligente Plattformen und 5G-Konnektivität ermöglichen den Verbrauchern ein stetig verbessertes Leben. Technologien verändern die Unterhaltung rasant, sei es im Metaverse oder durch interaktive Videospiele.“

Die IFA möchte ihren Besuchern einen Einblick in die Zukunft geben, indem sie Innovatoren und Vorreiter aus dem Technologiebereich eingeladen hat. Jordi van den Bussche, besser bekannt als Kwebblekop, wird beispielsweise darüber referieren, wie künstliche Intelligenz den Menschen dabei helfen kann, ihre Kreativität auszudrücken. Weitere Redner sind u.a. Diana zur Lowen, Michael Fisher (auch bekannt als Captain2Phones), KI-Expertin Ivana Bartoletti, Professor Chris Miller und Dr. Tina Klüwer, Mitglied der Bundesregierung Zukunftsrat.

Viele bekannte Marken

Die diesjährigen IFA-Keynotes werden von zwei chinesischen Unternehmen gehalten: Hisense werde dabei eine spannende Ankündigung machen, die sich darum dreht, wie das Unternehmen dabei vorgehen wird, seine Verbindung zum europäischen Markt zu vertiefen. HONOR wird unterdessen den Aufstieg von faltbaren Technologien und ihre Auswirkungen auf die Kreativität und den Lebensstil der Menschen thematisieren. Und weitere bekannte Marken werden auf der IFA anzutreffen sein: Siemens, Bosch, Miele, Electrolux, Liebherr, Jura, Beko Grundig, Vestel und Hama, an Samsung, LG, Haier, TCL, Sharp, Panasonic und Fitbit – um nur einige zu nennen. Auch Unternehmen wie Amazon, IBM, Meta, Paramount und Spotify werden in Berlin anzutreffen sein. Zudem werden berühmte Namen wie SpaceX und Tesla erstmals in Berlin ausstellen.

Einzelhändler im Fokus

Auf der diesjährigen IFA werden dieses Jahr viele Einzelhändler als Besucher erwartet, wobei „diese wie Könige behandelt werden“, wie der IFA Veranstalter ankündigt und damit einen „besonderen Support und Service“ für Einzelhändler meint. Apropos Einzelhändler: Aus den USA wird CEO Tom Hickman auf die IFA kommen. Er vertritt die Nationwide Marketing Group, die mehr als 5.000 unabhängige Einzelhändler vereint und mehr als 14.000 Filialen betreibt – „die größte Einkaufsgruppe ihrer Art“, so die IFA.

IFA Global Markets

Auch die spezielle internationale Sourcing-Plattform der IFA für OEMs und ODMs kehrt zurück auf das Messegelände der Messe Berlin. „Fachbesucher können sich von 3. bis 5. September auf eine Reihe von Expertenvorträgen freuen, die sich rund um wichtige Trends aus den Bereichen Markteinführung, Beschaffung, Komponenten und sich entwickelnde Industriestandards drehen.“