Leitung der Regionen North West Europe und North America

Miele: Neue Aufgabe für Martin Melzer

Hausgeräte | 0 | Menschen | Stefanie Bruckbauer | 21.08.2023

Martin Melzer war von Mitte 2011 bis 2018 Geschäftsführer von Miele in Österreich. (Foto: Miele)

Mit 1. Juli 2023 bündelte Miele die Märkte USA und Kanada in die Region North America. Martin Melzer, der von Mitte 2011 bis 2018 Geschäftsführer von Miele Österreich war und derzeit Senior Vice President North West Europe ist, übernimmt zusätzlich die Leitung der Region North America.

Martin Melzer hatte nach sieben erfolgreichen Jahren als Geschäftsführer von Miele Österreich, Slowenien und Kroatien im Jahr 2018 als Regional Managing Director die Region SEMEA (Südeuropa, Mittlerer Osten, Afrika) übernommen und die gewonnenen Erfahrungen in seiner Heimat beim Aufbau der Marke Miele in diesen wichtigen Wachstumsmärkten für das Unternehmen Miele eingebracht.

2020 übernahm Melzer als Senior Vice President die Leitung der Region North West Europe.

Mit North America verantwortet der 57-Jährige jetzt mit 2.500 Mitarbeitern in Sales, Service, Marketing, Logistik, Finance und Human Resources rund 1,7 Milliarden Euro Umsatz der Miele Gruppe. An ihn berichten sieben Geschäftsführer der Länder/Cluster und die Regional Functional Directors für Finance, HR, Service und IT.

Werdegang bei Miele

Martin Melzer hatte 1989 bei Miele in Österreich als Product Manager gestartet, war Marketing- und Sales-Director, danach zehn Jahre in der Unternehmenszentrale in Deutschland für Wäsche- und Bodenpflege verantwortlich und von Mitte 2011 bis 2018 Geschäftsführer von Miele in Österreich.

Martin Melzer ist verheiratet, hat drei Söhne und lebt mit seiner Familie in Salzburg.