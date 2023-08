Mit Mehrwert

BSH lädt Mittelstandskreis zum Stammtisch

Hausgeräte | 0 | | Dominik Schebach | 22.08.2023

Unmittelbar vor den Elektrofachhandelstagen, am 21. September, lädt die BSH Hausgeräte den Mittelstandskreis zu einem informativen Tag, um für die Partner zusätzlichen Rückenwind ins Herbstgeschäft zu bringen. Auf der Tagesordnung stehen Schulungen zu den Geräteneuheiten der Marken Bosch und Siemens, ebenso wie Informationen zu Aktionen und Kampagnen bis hin zu ausgewählten Expertenvorträgen. Mit diesem kostenlosen Weiterbildungs-Angebot mit Fokus auf Digitalisierung und Online-Marketing will die BSH einen zusätzlichen Mehrwert für die teilnehmenden Fachhändler schaffen.

„Unser Ziel ist es damit, ergänzend zu den Präsentationen unserer Produktneuheiten und Aktionen, nützliches Know-How zu vermitteln, das speziell auf die Rahmenbedingungen mittelständischer Fachhändler zugeschnitten ist und somit einen wertvollen Beitrag zu deren Verkaufserfolgen leisten kann“, so Ulrike Pesta, Geschäftsführerin der BSH. „Und natürlich bietet der Stammtisch auch Gelegenheit zum persönlichen Austausch, der selbst in Zeiten zunehmender Digitalisierung immer noch eine besonders hohe Bedeutung hat.“ Neben Pesta werden auch die Geschäftsleiter für Großgeräte Stefan Regel, Bosch Hausgeräte, und Erich Scheithauer, Siemens Hausgeräte, sowie Peter Pollak, Geschäftsleiter Consumer Products, die Fachhändler persönlich beim Stammtisch in Linz begrüßen.

Neuheiten und Expertenvorträge

Eines der Highlights der Veranstaltung ist natürlich die Präsentation der Neuheiten, exklusiver MK-Geräte sowie Aktionen der Marken Bosch und Siemens, noch vor Beginn der Messe. Durch die langjährige Partnerschaft und den intensiven Austausch, auch im Rahmen des Mittelstandskreises, sind der BSH aber auch die Rahmenbedingungen und Bedürfnisse des

Fachhandels bestens bekannt. Um besonders auf die Chancen und Potentiale in den

Bereichen Digitalisierung und Online-Marketing einzugehen, hat die BSH deswegen für den MK-

Stammtisch eine Reihe von Vorträgen von Experten und Expertinnen vorgesehen, die genau auf diese Themen eingehen.

Das Vortragsprogramm umfasst u.a. folgende Vorträge:

• „Wie wir unsere Läden zum Erlebnis und Treffpunkt für unsere Kunden

machen?!“ von Dirk Wittmer, Vorstandssprecher des BSH Mittelstandskreises

• „Die digitale Zukunft des analogen Geschäftes“ von Marko Kolbe, Account Executive

Google

• „Marketing & Social Media Aktivitäten für den Fachhandel“ und „Neuheiten zu MK

Garantie & MK Website“ von Daniela Scheithauer, Trade Marketing Managerin BSH

Hausgeräte