Hot! Stelle als Key Account Manager, Produktmanager und/ oder Einkäufer gesucht

Markus Pecha: Teamplayer sucht neue Herausforderung

Die Branche | 13 | Menschen | Stefanie Bruckbauer | 22.08.2023

Markus Pecha ist auf der Suche nach einer Stelle als Key Account Manager, Produktmanager und/ oder Einkäufer.

In Zeiten von ausgeprägtem Fachkräftemangel suchen ja eher Unternehmen nach Mitarbeitern. In diesem Fall ist es allerdings anders: Markus Pecha, zuletzt als Produktmanager und Einkäufer bei Red Zac bzw. Euronics Austria tätig, sucht nun eine neue Herausforderung als Key Account Manager, Produktmanager und/ oder Einkäufer.

Markus Pecha ist schon lange in der Elektro-Branche tätig und verfügt über entsprechend viel Erfahrung (in Führung, Einkauf und Vertrieb) sowie über jede Menge Kontakte zu Handel und Industrie. Zuletzt war Pecha über drei Jahre bei Euronics Austria als Produktmanager und Einkäufer beschäftigt und verantwortete dabei die Warengruppen TV, HiFi/Audio, IT und Mobile.

Vor seiner Beschäftigung bei Euronics Austria war der 42-Jährige unter anderem bei Kika/ Leiner (Bereichsleitung, Area Manager, Key Acount Manager im Direktvertrieb) sowie bei Media-Saturn (Produktmanager Multichannel) tätig.

Seine Tätigkeiten bisher im Detail:

Verfolgung der aktuellen Marktentwicklungen

Warenbeschaffung

Umsatzverantwortung

DB Verantwortung

Forecast Planungen

Mitgliederbetreuung im Innendienst

Lieferantenverhandlungen inkl. Jahresgespräche zu den Themen Konditionen, Zahlungsziele,

Kernsortimente, Werbeware, Angebote, Postenangebote, Marketingzuschüsse, etc.

führen und darüber Gesprächsberichte erstellen

Ausarbeitung von Produktvorschlägen für alle Werbeaktivitäten

Bild- und Textkontrolle bei allen Werbeaktivitäten

Ausarbeitung des Kernsortiments der Verantwortlichen Warengruppen

Wartung der Zentrallagersortimente (Disposition des Einkaufs, Überwachung der

Liefereingänge und Lagerstände, Wartung des Onlineshops, Kontrolle der Eingangsrechnungen, Mitarbeit bei der Inventur, Preiskalkulation in Absprache mit dem Einkaufsleiter, etc.)

Artikelstammwartung und Pflege des Datawarehouse

Erteilung von Auskünften an Mitglieder betreffend Liefersituation und alle

produktspezifischen Fragen

Erfassung und Bearbeitung von Aufträgen

Vorbereitung von Messen, Tagungen und Gruppensitzungen sowie Teilnahme daran

Verfassung von schriftlichen Informationen für die Mitglieder

Teamplayer sowie Dienstleister

Pecha beschreibt sich als Teamplayer sowie Dienstleister und sucht eine Stelle als Key Account Manager, Produktmanager und/ oder Einkäufer.

Kontakt:

markus.pecha@gmx.at

+43 660 4456687