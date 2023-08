Save the date: 12.10.2023

Praxisseminar: Wie Unternehmen Quantentechnologie einsetzen können

Hintergrund | 0 | | Julia Jamy | 22.08.2023

Am 12.10.2023 bietet die Technikum Wien Academy das Seminar: „Quantentechnologie – get quantum ready“ an.

Quantencomputer gewinnen immer weiter an Bedeutung. Für Entscheidungsträger ist es daher an der Zeit zu lernen, wie die Quantentechnologie im Unternehmen einen Unterschied machen kann. Darum bietet die Technikum Wien Academy am 12.10.2023 ein eintägiges Praxisseminar an, welches sich an interessierte Personen im Management, in Fachabteilungen, aber auch an Consultants richtet.

In vielen Branchen hat bereits jetzt die Auseinandersetzung mit Quantenalgorithmen begonnen, weil Quantencomputer laut Experten Optimierungsaufgaben wesentlich effizienter lösen können als klassisch-binäre Rechner. In dem eintägigen Praxisseminar geben Experten der theoretischen und angewandten Quantentechnologie Antwort auf folgende Fragen:

Was ist Hype und was funktioniert wirklich in Sachen Quantencomputing?

Welche Chancen ergeben sich im eigenen Unternehmen und zu welchen Kosten?

Was sind die Gefahren für Daten und Infrastruktur, welche Lösungsansätze gibt es? Neben dem Quantencomputing ist auch die Quantenkryptographie für nahezu alle Branchen relevant. Denn Quantencomputer werden die derzeitigen Verschlüsselungsmethoden wie RSA laut Experten mühelos aushebeln. Auch wenn Quantencomputer dafür noch nicht leistungsfähig genug sind, sei die Sicherheit der Daten bereits bedroht: Sensible Informationen können jetzt abgegriffen und später nachträglich entschlüsselt werden. Das Seminar setzt hier an und stellt zwei Ansätze vor, wie Daten gegen diese Bedrohung geschützt werden können. Das Praxisseminar findet am 12.10.2023 statt und richtet sich in erster Linie an interessierte Personen im Management, in Fachabteilungen, aber auch an Consultants, die mittel- und längerfristig die Sicherheit der Daten eines Unternehmens im Blick haben müssen bzw. an Optimierungsaufgaben arbeiten. Technische Vorkenntnisse sind nicht notwendig, aber von Vorteil.