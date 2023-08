Nachhaltigkeit und Fachhandelslinie

EFHT 2023: Highlights der Beko Grundig Österreich AG

23.08.2023

Ein Highlight von Beko bei den EFHT 2023 ist die neue FiberCatcher-Funktion.

Am 22. und 23. September 2023 ist es wieder so weit: Die Elektrofachhandelstage finden im Design Center in Linz statt. Die Beko Grundig Österreich AG ist mit allen drei Marken – Beko, elektrabregenz und Grundig – vor Ort und stellt dabei einmal mehr Nachhaltigkeit sowie Customer Experience in den Fokus.

Am 22. und 23. September 2023 finden die Elektrofachhandelstage in Linz statt. Mit dabei ist die Beko Grundig Österreich AG mit Elektro-Großgeräten von elektrabregenz und Beko sowie Elektro-Kleingeräten und Consumer Electronic Produkten von Grundig. „Die Elektrofachhandelstage sind für uns eine wichtige Branchenmesse und als solche eine wesentliche Kommunikationsplattform mit dem Handel. Wir werden vor Ort sein und unseren Partnern im Elektrofachhandel für Gespräche, Austausch und Fragen zur Verfügung stehen. Dabei wollen wir unsere Produkte mit ihren innovativen Funktionen für die Besuchern machen. All unsere Themen, für die unsere Marken und unser Unternehmen stehen, werden wir ebenso zum Thema in den Gesprächen machen als auch die Energieeffizienz und Nachhaltigkeit unserer Produkte. Wir freuen uns auf einen anregenden und inspirierenden Austausch“, blickt Geschäftsführer Evren Aksoy den beiden Tagen im Linzer Design Center entgegen.

Im Zentrum der Präsentation werden demnach die eigene Fachhandelslinie, welche um einige Produkte erweitert wurde, als auch die neuesten innovativen Geräte stehen. Auch sonst wird am Stand der Beko Grundig Österreich AG einiges los sein. Im Rahmen der Customer Experience wird es eine Kochshow und spezielle Messeaktionen geben. „Denn die Partner:innen sollen unsere Produkte erleben“, so Aksoy.

Nachhaltigkeit im Fokus

Das Highlight ist der Beko FiberCatcher. Seit kurzem in Österreich erhältlich, ist er der Star in punkto Nachhaltigkeit. Die Muttergesellschaft hat die weltweit erste Waschmaschine mit eingebautem Mikroplastikfilter entwickelt und Beko hat diese revolutionäre Technologie auf den österreichischen Markt gebracht. Der Beko FiberCatcher – die Waschmaschine mit eingebauter Mikroplastikfilter-Technologie – filtert bis zu 90 Prozent der textilen Mikrofasern aus dem Waschwasser. Der Filter befindet sich direkt im Waschmittelfach und wird automatisch bei den Programmen Pflegeleicht, Hemden und Outdoor/Sport aktiviert – jenen Programmen, bei denen die meiste Kleidung mit synthetischen Fasern gewaschen wird.

Besonders energieeffizient: AquaTech

Ebenfalls in Linz dabei sind einige Geräte der Design-Linie Beyond mit innovativen Funktionen wie der AquaTech-Technologie. Das ist ein System, das nicht nur die Waschzeit verkürzt, sondern auch wesentlich sanfter zur Wäsche ist – ganz ohne Verlust der Waschleistung. Denn hier werden sowohl das Wasser als auch die Waschmittellauge gebündelt von oben in die Waschtrommel gegeben was für eine schnellere Durchnässung der Textilien sorgt. Geräte mit diesem Feature unterschreiten deswegen die höchste Energieeffizienzklasse nochmals um 30 Prozent.

Im Bereich Geschirrspüler wird die Beko DeepWash-Funktion präsentiert. In der speziellen Tiefenreinigungszone der Maschine ist der Wasserdruck stärker, Geschirr mit besonders hartnäckigen Schmutzrückständen oder schmale Gefäße wie Vasen und Flaschen haben in der extra angefertigten Halterung ideal Platz, um einwandfreie Reinheit zu garantieren.

Innovationen von elektrabregenz

Die Marke elektrabregenz stellt die neue Kampagne vor und zeigt seine neue Herdlinie mit Innovationen wie AeroChef. Das innovative Gebläse-System verteilt die heiße Luft im Backofen gleichmäßig. Dadurch herrscht im gesamten Innenraum des Backrohrs die gleiche Temperatur. Außerdem ist ein Algorithmus zur präzisen Temperaturkontrolle integriert, der Temperaturschwankungen im Ofen auf ein Minimum reduziert, sodass stets perfekte Garergebnisse erzielt werden. Die optimierte Luftverteilung hat ein rundum perfektes und homogenes Ergebnis zur Folge.

Ein weiteres Highlight ist elektrabregenz AirFry: Das Backrohr, das auch frittieren kann. Mit der Funktion Airfry wird ölfreies Frittieren mit Heißluft im Backofen möglich. Der Backraum wird zur Großraumfritteuse. Dank der schnell verteilten Luft durch diese Funktion kann auf Öl verzichtet werden. Zusätzlich präsentiert elektrabregenz Spüler mit dem CornerWash-System, die Kühlgeräte mit der ErnteFrisch-Technologie sowie der Hybridtrockner mit KOndensations- und Wärmepumpentechnologie.

Das nachhaltige Portfolio

Einen weiteren Part nehmen die Grundig Produkte ein. Auch hier dreht sich alles um das Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltige Bauteile sind auch in den TV-Geräten integriert. Die neue TV-Range wird auf den Elektrofachhandelstagen zu sehen sein. Auch der Jam Earth – ein Bluetooth-Speaker, der komplett aus recyceltem Kunststoff besteht – ist in Linz mit dabei – sowie weitere Kleingeräte.