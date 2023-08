Neuer Geschäftsführer der PV-Projekte

Jakob Weiss verstärkt suntastic.solar Management

Photovoltaik | 0 | | Julia Jamy | 23.08.2023

Jakob Weiss ist ab sofort Geschäftsführer der PV-Projekte GmbH.

suntastic.solar bekommt Unterstützung im Management-Team und gibt die Ernennung von Jakob Weiss zum Geschäftsführer der PV-Projekte GmbH bekannt. Neben seiner bereits erhaltenen Prokura in der suntastic.solar Handels GmbH wird Jakob Weiss ab sofort die Leitung des Unternehmens übernehmen.

Jakob Weiss trat im Frühling 2021 als Leiter der Planungsabteilung bei suntastic.solar ein und hat seitdem maßgeblich zum Wachstum und Aufbau der Abteilung beigetragen. Unter seiner Führung hat sich die Abteilung von 4 Teilzeit- und einer Vollzeitkraft auf 17 Mitarbeiter vergrößert. Vor seiner Tätigkeit bei suntastic.solar erwarb Weiss den Master in Industrieller Energietechnik in Leoben. Als neuer Geschäftsführer der PV-Projekte GmbH strebt Weiss danach, die hohen Qualitätsstandards des Unternehmens aufrechtzuerhalten und weiter auszubauen. Er betont: „Trotz aller in der Energiewende gebotenen Eile dürfen Qualität und Sicherheit nicht darunter leiden.“

Zusätzlich zu Jakob Weiss hat Manfred Schmidt Anfang August die Leitung des Einkaufs und des Produktmanagements bei suntastic.solar übernommen. Mit seiner langjährigen Erfahrung im strategischen Einkauf, unter anderem bei BGO, Rewe und Media Markt bringt er wertvolles Know-how im strategischen Einkauf in das Unternehmen ein, wie das Unternehmen mitteilt. Schmidt ist stolzer Vater eines Sohnes.

Die suntastic.solar Unternehmensgruppe freut sich über die Verstärkung im Management und ist zuversichtlich, dass Jakob Weiss und Manfred Schmidt das Unternehmen weiter voranbringen werden.