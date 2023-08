BSH: Update in der Stilarena

Siemens Hausgeräte eröffnet Showroom neu

Roman Bugl, Marketingleiter BSH Hausgeräte, Ulrike Pesta, Geschäftsführerin BSH Hausgeräte Österreich, und Nina Kaiser, Brand Marketing Managerin Siemens Hausgeräte, im neuen Showromm von Siemens Hausgeräte.

Im Vorjahr stellte Siemens Hausgeräte ein neues Markenprofil und Corporate Design vor. Damit reagierte die Marke auf aktuelle gesellschaftliche Veränderungen und sich wandelnde Bedürfnisse ihrer Zielgruppe, die heute ein anderes Verständnis von Fortschritt hat, als früheren. Das schlägt sich auch in der Präsentation der Marke nieder, weswegen auch die Siemens Welt in der Wiener Stilarena der BSH neugestaltet wurde. Die neue Markenwelt ist für Besucher ab sofort erlebbar.

Nach einem guten Jahr der Planung und des Umbaus heißt Siemens Besucherinnen und Besucher seit 21. August wieder im Showroom in der Stilarena in Wien willkommen. Tatkräftige Unterstützung erhielt Siemens Hausgeräte dabei vom Ladenbauspezialisten Umdasch – The Storemakers. Gemeinsam wurde auf 230 Quadratmetern die intelligente Küche zum Leben erweckt und die neue Markenidentität umgesetzt: Innovative Technologie, Vernetzung und außergewöhnliches Design – drei Kernkompetenzen der Marke Siemens – stehen dabei im Mittelpunkt. In der Kombination von modernsten Geräten sowie hochwertigen Materialien sollen so Küchenträume wahr werden. Aber auch die Bereiche für Wäschepflege und Kleingeräte sind großzügig gestaltet, sodass jeder Besucher das passende Gerät findet.

„Wir wissen aus dem Feedback der Endkund:innen, dass das Live-Erleben, das Ausprobieren der Produkte und die fachkundige Beratung einen enorm hohen Stellenwert für eine Kaufentscheidung haben, daher ist die Stilarena für uns so wichtig“, so Ulrike Pesta, Geschäftsführerin BSH Österreich.

Fachkundige Beratung und Live-Cooking mit Profis

Herzstück des Showrooms ist die intelligente Küche, in der nicht nur persönliche Beratungstermine stattfinden, sondern auch Live-Cooking zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten. Einerseits bietet Siemens Gerätevorführungen mit Kostproben an, bei der man mehr darüber erfährt, wie man das Beste aus den intelligenten Geräten herausholt, oder beispielsweise, was mit Dampfbacköfen alles möglich ist. Andererseits werden auch umfangreichere Kochkurse zu speziellen, saisonal wechselnden Themen angeboten – für alle, die gerne selbst Hand anlegen und mit Profikoch Markus Lorbeck ein Menü zubereiten wollen. Weiterhin steht das fachkundige Stilarena-Team auch für kostenlose Beratungstermine für alle Anliegen rund um Hausgeräte zur Verfügung, egal ob es um gesamte Küchenplanungen geht oder um einen (Ersatz-)bedarf für einzelne Geräte.

Zukunftsweisende Technologie mit Mehrwert erleben

Vor mehr als einem Jahrzehnt hat Siemens Hausgeräte den Grundstein für die Vernetzung von Küche und Haushalt gelegt. Gleichzeitig arbeitet der Branchenpionier seit langer Zeit mit Sensorik, ausgeklügelten Programmen und anspruchsvollem Design. „Unser Ziel bei der Neugestaltung war es, sowohl die neue Markenidentität von Siemens erlebbar zu machen, als auch eindrucksvoll zu zeigen, welchen Mehrwert Vernetzung in den Alltag der Menschen bringt. Wir freuen uns darauf, Besucherinnen und Besucher nun wieder in der Stilarena willkommen zu heißen und für die Marke Siemens zu begeistern“, so Nina Kaiser, Brand Marketing Managerin Siemens Hausgeräte. Von künstlicher Intelligenz im Backofen, der mit integrierter Kamera etwa eine Pizza exakt nach gewünschtem Bräunungsgrad automatisch zubereitet, bis zur Kühlschranktür, die sich per Sprachbefehl automatisch öffnet, wenn man mal alle Hände voll zu tun hat. Dies sind nur zwei Beispiele für die intelligente Küche, die Interessierte in der Stilarena erleben können.