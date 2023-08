RS gewinnt GEO-Award für Mitarbeiterbeteiligungsprogramm

Jury beeindruckte Reichweite, Einfachheit und Wirkung des Konzeptes

Die Global Equity Organization (GEO) hat RS kürzlich den „Best Plan Communication“ Award für sein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm „RS YAY!“ verliehen. Die Jury beeindruckte vor allem die Reichweite, Einfachheit und Wirkung des Programms.

Seit mehr als 20 Jahren werden mit den GEO Awards Unternehmen aus der ganzen Welt geehrt, die sich führend und ganz besonders engagiert in Fragen der Beteiligung von Mitarbeitern an Unternehmensergebnissen gezeigt haben. Die Gewinnerunternehmen werden für herausragende Leistungen bei der Gestaltung, Kommunikation oder dem Angebot von Mitarbeiteraktienprogrammen ausgezeichnet, die eine weltweite Beteiligung ermöglichen.

„Wir waren beeindruckt von der grossen unternehmensinternen Reichweite, Einfachheit und Wirkung des Programms. Hinzu kommt die Lebendigkeit der Materialien sowie die Ausrichtung auf die Unternehmenskultur.“ Das Programm enthält sehr einfache Botschaften, sodass es alle Mitarbeiter erreicht. Insgesamt zeichnet sich das Konzept der RS Group als umfassender und innovativer Ansatz zur Schaffung eines globalen Aktienbeteiligungsprogramms für alle Mitarbeiter aus. Es erweist sich damit als wirklich würdiger Beitrag für eine erste Auszeichnung von RS“, so die GEO-Award-Jury.

Diversität

Darüber hinaus kommentierten die GEO-Juroren die Diversität des RS Programms: „Das Programm wurde entwickelt, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der ganzen Welt mit unterschiedlichen Hintergründen bezüglich Kultur, Ethnie, Geschlechte oder Altersgruppe anzusprechen.“ Das Hauptziel bestand darin, einen einfachen, wirkungsvollen und integrativen Plan zu erstellen, der für jeden zugänglich ist, unabhängig von seinem Standort oder seiner Rolle im Unternehmen.“

Mehr als 7750 RS Mitarbeiter in 32 Ländern und Märkten sind Teil des RS YAY!-Programms des Unternehmens. „Das war eine fantastische Leistung und der Award drückt die weltweite Anerkennung der Branche für das wirklich kooperative Team aus, das an RS YAY! gearbeitet hat“, sagte Siobhan Spiro, Vice President of Group Reward, RS Group. „Wir wollten die Story unseres Aktienprogramms auf sehr einfache und überzeugende Weise darstellen und den Mitarbeitern das Gefühl der Wertschätzung für ihre Arbeit vermitteln.“