Von Ambilight Next Generation bis Fidelio

TP Vision präsentiert die Herbststars von Philips TV & Sound

Multimedia | 0 | Produkte | Stefanie Bruckbauer | 30.08.2023

TP Vision präsentiert einige neue Stars im Sortiment der Philips Ambilight TVs und Kopfhörer. Konkret geht es um Ambilight Next Generation, die neue 7. Generation des P5 Bildprocessings, das META-OLED Display, starke MiniLED TVs und Kopfhörer mit Premium Fidelio-Klang, die allesamt anspruchsvolle Nutzer überzeugen sollen.

Der OLED+908 gilt als das Flaggschiff mit Ambilight Next Generation und wird ab September 2023 in den Größen 55-, 65- und-77 Zoll verfügbar sein. Laut TP Vision kombiniert er „die bemerkenswerten Eigenschaften des neuesten META OLED-Panels mit der überragenden Rechenleistung des P5 AI-Prozessors der 7. Generation, einem integrierten Bowers & Wilkins-Soundsystem und dem dreiseitigen ‚Next Gen‘-Ambilight.“ Das Ergebnis sei ein „einzigartiges, immersives Fernseherlebnis in allerhöchster Bildqualität“.

Das neue META OLED-Panel verwendet eine Micro Lens Array-Schicht und einen META-Algorithmus zur Steigerung der Helligkeit, um eine Spitzenhelligkeit von bis zu 2.100 Nits zu erreichen, was einer Steigerung von 70 Prozent entspricht. Gleichzeitig bietet das neue Panel einen noch größeren Betrachtungswinkel sowie eine verbesserte Energieeffizienz.

Mit der neuen 2. Version von Ambient Intelligence passt der P5 AI-Prozessor der 7. Generation Helligkeit, Gamma und Farbwiedergabe noch präziser in Echtzeit an das Umgebungslicht an. Dafür kommt ein neuer XYZ-Lichtsensor zum Einsatz, der die Farbtemperatur des Lichts im Raum misst, um so in Echtzeit den Weißpunkt des Displays exakt dem Licht im Raum anzupassen.

Das verbesserte Super-Resolution-Feature des P5-Prozessors überzeugt laut Hersteller mit einer außergewöhnlichen Kantenschärfe und sorgt für die Darstellung feinster Details im Hauptbereich der jeweiligen Bildszene.

Der beeindruckende Klang stehe der außergewöhnlichen Bildqualität nicht nach – dank des 3.1-Soundsystems von Bowers & Wilkins mit 80 Watt Leistung. Sechs, auf der Vorderseite platzierte Lautsprecher, die in einer LCR-Anordnung (Left, Center, Right) direkt auf den Zuhörer gerichtet sind, sorgen für eine besonders weite Klangbühne mit kristallklaren Dialogen. Die tiefen und präzisen Bässe liefert ein großer, rückwärtig montierter Subwoofer, der von vier passiven Radiatoren unterstützt wird.

Wie alle 2023er OLED Ambilight-TVs wird auch der OLED+908 mit dem neuen Google TV OS ausgestattet sein – einer verfeinerten Version des bekannten Android TV-Erlebnisses mit einer intuitiveren Benutzeroberfläche und einem Startbildschirm, der noch mehr auf personalisierte Inhalte und Empfehlungen setzt. Google TV erlaubt zudem einen einfacheren Zugang zu den wichtigsten Einstellungen und Funktionen und überlagert durch kompaktere Menüs die Bildschirminhalte weniger stark als bisher.

Das minimalistische Design des OLED+908 zeichnet sich durch einen dunklen, sehr schlanken Metallrahmen aus, der mit dem dunklen Audiomix-Lautsprechertuch von Kvadrat und einem offenen Metallfuß kombiniert ist. Der OLED+908 verfügt außerdem über eine neue Fernbedienung mit einem über USB-C wiederaufladbaren Akku und einem neuen „123“-Hot-Key zum Ein- und Ausschalten der Tasten-Hintergrundbeleuchtung. Zusätzlich ist auch ein Bewegungssensor, der die Tastenbeleuchtung aktiviert, verbaut.

„The Xtra“-Serie startet – mit MiniLED

Das Spitzenmodell der neuen „The Xtra“-Serie ist der MiniLED-TV 9308, der im Oktober in den Größen 55- und 65-Zoll auf den Markt kommen und mit starker Leistung und einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis begeistern soll.

Der 9308 reiht sich in der Range unterhalb der Ambilight OLED-Modelle ein, bietet aber dennoch „eine außergewöhnliche Bild- und Klangqualität“, wie TP Vision sagt. Dies dank des P5-Prozessors der 7. Generation und dem Einsatz eines hochwertigen 120Hz, 98 % DCI WCG-Panels, das auf eine Lichtleistung von 1.000 Nits kommt. Für den hervorragenden Sound sorgt ein 2.1 Bowers & Wilkins Soundsystem mit 64 Watt.

Die dreiseitige Version von Ambilight sorge für „einzigartigen und intensiven Sehgenuss“, so TP Vision. Darüber hinaus bietet der 9308 seinen Nutzern auch ein verbessertes und erweitertes Smart TV-Erlebnis, das von TP Vision entwickelt wurde.

Das hochwertige europäische Design des Sets zeigt sich in vielen Details, wie dem extra-schmalen Metallrahmen in dunklem Anthrazit mit einer feinen Entsprechung an der Unterseite des Bildschirms in gebürstetem Schwarz, die zur Oberfläche des offenen Standfußes passt. Das Design wird durch das dunkle Kvadrat Audiomix-Tuch der Lautsprecher vervollständigt.

Die zweite Neuvorstellung bei den „The Xtra“-MiniLED-Sets ist die 9008-Serie, die ebenfalls in den Versionen 55-, 65- und 75-Zoll auf den Markt kommt. Auch sie bietet die 7. Generation P5, ein 120Hz, 1.000 Nits-Panel und ist zudem mit einem leistungsstarken 40 Watt, 2.0-Soundsystem sowie anthrazitgrauen Offset-Sticks als Standfüßen ausgestattet.

Fidelio L4 – in stolzer Tradition

Der neue L4 wird als würdiger Vertreter der im hochwertigen Segment etablierten Marke Fidelio beschrieben. Er soll durch die Kombination aus hervorragender Audio-Performance, langer Akkulaufzeit, außergewöhnlich effizienter, aktiver Geräuschunterdrückung sowie exzellenter Passform und hohem Tragekomfort überzeugen – „und das alles in erstklassiger Verarbeitung“, ergänzt TP Vision. Seine Qualitäten machten ihn zudem gerade zum Gewinner des EISA Awards 2023-2024 Best Buy Wireless Headphone.

Wie schon sein Vorgänger besitzt der L4 einen eigens entwickelten 40 mm-Treiber, der jetzt mit einer Graphen-Beschichtung versehen ist, die zusätzliche Steifigkeit ohne Nachteile beim Gewicht bringt und eine noch sauberere Wiedergabe des Klangs im Mittel- und Hochtonbereich ermöglicht.

Die Bluetooth-Version 5.3 steht für die zuverlässige und energieeffiziente Mehrpunktverbindung mit Auracast-Broadcasting und LE-Audio, während die Integration der LC3- und LDAC-Codecs auch kabellos eine Hi-Res Audioqualität auf höchstem Niveau erlaubt. Die gleiche Qualität wird laut Hersteller auch über das zum Lieferumfang gehörende 3,5-mm-Miniklinkenkabel oder über USB-C erreicht.

Das Hybrid Adaptive ANC-System des Philips Fidelio L4 mit vier Mikrofonen wurde ebenfalls verbessert. Hierfür wurde die Belüftungsöffnung für das Mikrofon, welches die Umgebungsgeräusche misst (Feed Forward), an die Rückseite der Hörmuschel verlegt. An dieser Stelle ist es Windgeräuschen weniger stark ausgesetzt. Zudem wird die Empfindlichkeit des Feed-Forward-Mikrofons nun automatisch reduziert, sobald die Windgeräusche zunehmen.

Für eine klare Klang- und Sprachqualität bei Telefonaten kommt ein zusätzliches Mikrofon zum Einsatz, um Hintergrundgeräusche zu erkennen und zu entfernen.

Auch die Akkulaufzeit wurde verbessert: Der L4 bietet jetzt 50 Stunden Wiedergabe – davon 40 Stunden mit aktiviertem ANC. Eine Schnellladung von 15 Minuten ermöglicht fünf Stunden Wiedergabezeit.

Der neue, mit Leder bezogene Touch-Bereich erlaubt eine einfache Bedienung per Streichen, Tippen und Drücken. Auch die Sprachunterstützung durch die Kompatibilität mit Google Assistant dient der einfachen Bedienung. Der Fidelio L4 wird im 3. Quartal 2023 verfügbar.

T2 – bringt das Premium in TWS ANC-Ohrhörer

Die Philips Fidelio T2 In-Ear Headphones sind im Vergleich zum T1 um beeindruckende 20% geschrumpft, während die Ladeschale sogar um 40% verkleinert werden konnte.

„Für höchste Klangtreue über den gesamten Frequenzbereich ist das Zwei-Wege-Design des T2 zugleich fortschrittlich wie richtungsweisend. Der neue graphen-beschichtete, dynamische 9,2 mm-Treiber sowie der speziell optimierte, kompakte und sehr effiziente Balanced-Armature-Treiber stehen für bestmögliche Klangqualität bei In-Ear-Kopfhörern“, beschreibt TP Vision.

Die neue Bluetooth-Version 5.3, inklusive Google Fast Pair, mit LE-Audio und dem LC3-Codec ermöglicht auch beim T2 eine zuverlässige kabellose Wiedergabe. Darüber hinaus bietet der T2 die Verwendung des LDAC-Codecs für Musik in höchster Klangqualität.

Insgesamt verfügt der Philips Fidelio T2 über sechs Mikrofone, wobei sich drei Mikrofone in jedem Ohrhörer befinden. Zwei Mikrofone pro Earbud bieten ein Höchstmaß an adaptiver Geräuschunterdrückung, während für Sprache je ein Mikrofon jetzt per Bone Conducting-Technologie störende Einflüsse von Windgeräuschen reduziert.

Trotz der geringeren Größe von Earbuds und Ladeschale bleibt die Akkulaufzeit des T2 großzügig: „9 Stunden ununterbrochene Wiedergabe mit aktiviertem ANC und weitere 27 Stunden Wiedergabe über das Ladecase – das sind 10 Stunden für Ohrhörer und 30 Stunden Wiedergabe über das Case ohne ANC“, so TP Vision.

Das vollständige Aufladen benötigt laut Herszeller zwei Stunden, während bereits nach nur fünf Minuten Ladezeit eine zusätzliche Stunde Wiedergabezeit zur Verfügung steht.

Für den Einsatz im Freien sind die Earbuds spritzwassergeschützt gemäß IPX4-Norm.

Der Fidelio T2 wird im Oktober 2023 verfügbar sein.

Unverbindliche Preisempfehlungen:

OLED+ 55OLED908: 2.699 Euro

OLED+ 65OLED908: 3.699 Euro

OLED+ 77OLED908: 5.699 Euro

TheXtra 55PML9308: 1.699 Euro

TheXtra 65PML9308: 2.299 Euro

TheXtra 55PML9008: 1.499 Euro

TheXtra 65PML9008: 1.999 Euro

TheXtra 75PML9008: 2.799 Euro

Fidelio L4: 349,99 Euro

Fidelio T2: 279,99 Euro