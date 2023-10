Mehr Leistung, mehr Flexibilität und größerer Systemausbau

Agfeo: Prozessor-Upgrade für ES 7xx Serie

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 31.10.2023

Agfeo hat seiner ES 7xx Serie ein Prozessor-Upgrade spendiert: Aus der ES 770 IT wird damit die ES 770 IT plus. (© Agfeo)

Nebenstellenspezialist Agfeo setzt auf Nachhaltigkeit und erweitert sein Produktportfolio mit einem Prozessor-Upgrade für die ES 7xx Serie. Diese ist bereits seit ihrer Markteinführung in 2016 Spitzenreiter im „on-premise“ Anlagenbereich. Mit dem Upgrade wird die erfolgreiche ITK-Telefonanlagen-Familie um die Kommunikationssysteme ES 730 IT plus und ES 770 IT plus ergänzt.

Nachhaltige Produktentwicklung hat bei AGFEO Tradition. Herausragende Eigenschaft dieser Gene ist die Möglichkeit, ältere TK-Systeme durch einfache Aufrüstung mit modernsten CPU-Komponenten zu versehen. Aufgrund dessen haben sowohl die ES 730 IT als auch die ES 770 IT ein leistungsstarkes Prozessor-Upgrade erhalten, um besonders performante Systeme anbieten zu können. So will AGFEO sicherstellen, dass die Kunden auch weiterhin stets von den neuesten Entwicklungen profitieren und ihre Kommunikationslösungen auf dem aktuellsten Stand halten zu können, ohne gleich das gesamte System austauschen zu müssen.

Die neue CPU-Einheit soll nicht nur für eine schnellere und effizientere Kommunikation, selbst bei anspruchsvollen Anwendungen sorgen, sondern wartet auch mit erweiterten Funktionen und Konfigurationsmöglichkeiten auf. So lasst sich die Telekommunikationslösung optimal an die Anforderungen des jeweiligen Unternehmens anpassen. Das Update bringt aber auch ein Plus im Systemausbau. Die neuen Modelle unterstützen laut Agfeo eine größere Anzahl von Nebenstellen und bieten somit auch genügend Platz für ein weiteres Wachstum des Unternehmens.

So liefern beide Anlagen mit dem Prozessor-Upgrade mehr Performance. Die entsprechenden Lizenzen vorausgesetzt, verfügen beide über 64 IP-Kanäle. Eine zusätzliche Hardware zur Erhöhung der IP-Kanäle, wie beim Vorgänger, ist nicht mehr erforderlich. Auch die Anzahl der anschließbaren SIP, ASIP und UP0-Endgeräte ist jetzt mit der maximalen Anzahl der anschließbaren Endgeräte (90 an der ES 730 IT plus / 120 an der ES 770 IT plus) identisch.

Eine weitere Funktion ist die optionale Netzwerktrennung über das zweite LAN-Interface (Lizenz erforderlich), welche zusätzlich Sicherheit und Kontrolle über das Netzwerk bietet. Mit der leistungsstärkeren CPU, den erweiterten IP-Kanälen und flexiblen Netzwerkmöglichkeiten passen sich diese Kommunikationslösungen den ständig wachsenden Anforderungen an und sind investitions- und zukunftssicher. Somit setzt der führende Anbieter von Kommunikationslösungen AGFEO seinen Kurs in Richtung Nachhaltigkeit und Innovation fort. Der ES 7xx Upgrade Kit wurde von Agfeo für November angekündigt.