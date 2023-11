Von Deutschland nach Vösendorf

MediaMarkt Österreich: Jan Niclas Brandt ist neuer CCO

Die Branche | 0 | Menschen | Stefanie Bruckbauer | 07.11.2023

MediaMarkt Österreich hat einen neuen CCO und Managing Director Commercial. Jan Niclas Brandt ist seit 1. Oktober mit an Bord. In dieser Rolle verantwortet der gebürtige Deutsche mit norwegischen Wurzeln das operative Geschäft in den Bereichen Category Management, Marketing, Logistik, Marketplace, B2B und Pricing

Jan Niclas Brandt ist seit 2021 Teil der MediaMarktSaturn-Gruppe. Bei der „Konzern-Mutter“ in Deutschland war er zuletzt Vice President Corporate Strategy, wo er „erfolgreich“, wie MediaMarkt sagt, die neue Unternehmens- wie Nachhaltigkeitsstrategie entwickelte und auf den Weg gebracht hatte, bevor er mit Anfang Oktober ins österreichische Vösendorf in seine jetzige Position wechselte.

Darüber hinaus bringt der Master of Science & Master of Grande Ecole sowie Master in Management (der Pariser ESCP Business School) reichlich Management-Erfahrung mit, wie MediaMarkt weiter ausführt. „Diese hatte sich Brandt bei seinen früheren Stationen beim deutschen DAX-Energiekonzern E.ON, wo er sieben Jahre in unterschiedlichen Bereichen und zuletzt als Head of Operational Excellence Energy Infrastructure Solutions tätig war, oder als Financial Analyst bei den M&A-Spezialisten Robert W. Baird & Co. in Deutschland erarbeitet.“

Alpay Güner, CEO von MediaMarkt Österreich, streut dem Neuzugang im Vorstand Rosen: „Niclas ist ein hochstrategischer, kluger Kopf, der gut zu uns passt. Der Handel in Österreich ist kein einfaches Pflaster, aber mit seinem Weitblick und Wissen wird er unsere Position als Nummer 1 im Bereich Consumer Electronics weiter verfestigen und ausbauen.“

Jan Niclas Brandt blickt mit Spannung auf seine neue Rolle als CCO: „Der Handel ist im Wandel – und ich freue mich, diesen Transformationsprozess bei MediaMarkt in Österreich maßgeblich zu gestalten und zu helfen, den Weg in eine positive Zukunft zu ebnen.“

Brandt Persönlich

Außerhalb der MediaMarkt-Wände ist der 36-jährige Jan Niclas Brandt aktiv unterwegs. So verbringt der Sportfan gerne Zeit auf dem Spinning Bike und beim Joggen, während es ihn im Urlaub zum Trekken in die Berge Norwegens zieht. Zudem genießt er es, für Freunde und Familie zu kochen. Jan Niclas Brandt ist verheiratet, hat zwei Kinder und einen Hund.