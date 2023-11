Einstimmen und Abrocken

HMD Global stellt Nokia Clarity Earbuds 2+ vor

Zubehör Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 10.11.2023

Die geräuschunterdrückenden Nokia Clarity Earbuds 2+ gibt es in den Farben „So Pink“, So Purple“ und „So Grey“.

HMD Global, der Hersteller hinter den Nokia Phones, baut sein Zubehörprogramm aus. Passend zum Nokia G42 5G hat das Unternehmen seine Kopfhörer-Generation vorgestellt: Die geräuschunterdrückenden Nokia Clarity Earbuds 2+ gibt es in den Farben „So Pink“, So Purple“ und „So Grey“. Sie sollen bei den Endkunden durch einen beeindruckenden Klang und lange Akkulaufzeit punkten.

„Ausgestattet mit der besten Technologie, sind die Nokia Clarity Earbuds 2+ auch für Telefonate und Videocalls bestens geeignet und liefern eine glasklare Hörerfahrung für dich und die Person am anderen Ende der Leitung“, sagt Alex Lambeek, HMD, Head of Accessories. Die aus 60 % recycelten Plastik gefertigten Earbuds können dank des tragbaren Ladecase jederzeit auch unterwegs geladen werden. So können die Nutzer – mit Ladecase – bis zu 35 Stunden hervorragende Klangqualität genießen. Gleichzeitig sagen die Nokia Clarity Earbuds 2+ störenden Hintergrundgeräuschen den Kampf an. Die Nokia Clarity Earbuds 2+ sind außerdem wasser- und schweißresistent und sorgen so bei jedem Wetter oder auch während intensiver Workouts für ein überzeugendes Hörerlebnis.

Aber auch für Gamer und Streamer sind die Clarity Earbuds 2+ eine Empfehlung. Die Kopfhörer sind mit der Qualcomm S3 Soundplattform ausgestattet. Mit dem Niedriglatenz-Modus und der aptX-Technologie erleben Nutzer eine verbesserte kabellose Audioqualität. Immer synchron zum Inhalt auf dem Screen. Dank Google Fast Pair (kompatibel für Smartphones und Tablets mit Android 6.0 oder höher) sind die Nokia Clarity Earbuds 2+ auch schnell mit dem gewünschten Gerät verbunden. Außerdem erlauben die Kopfhörer Multipoint Connection, sodass der Wechsel von einem Gerät zum anderen leicht von der Hand geht

Die Nokia Clarity Earbuds 2+ in den Farben “So Pink”, “So Purple” oder “So Grey” sind bereits für 79,99 Euro im Webshop von HMD bestellbar. Im Fachhandel gibt es die Kopfhörer ab Black Friday, dem 24. November 2023 im Bundle mit dem Nokia G42 5G bei ausgewählten Partnern.