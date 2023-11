Loewe radio.frequency

Loewe präsentiert portables Stereoradio zum Jubiläum

Julia Jamy | 10.11.2023

Das Loewe radio.frequency bietet mobilen Akkubetrieb, Stereoklang, DAB+, DAB sowie FM-Empfang und gibt Audiosignale via Bluetooth wieder.

Loewe feiert heuer sein 100-jähriges Firmenjubiläums. Mit dem portablen DAB+ Radio Loewe radio.frequency wird dieses Ereignis mit einem weiteren Produkt als Hommage an die Gründung des Unternehmens 1923 in Berlin unter dem Namen „Radio Frequenz GmbH“ gefeiert. Das Loewe radio.frequency bietet mobilen Akkubetrieb, Stereoklang, DAB+, DAB sowie FM-Empfang und gibt Audiosignale via Bluetooth wieder.

Das Loewe radio.frequency ist ausgestattet mit zwei Breitbandlautsprechern und ein passiver Bassradiator sorgt für 28 Watt Musikgesamtleistung. Das Display ist in der Helligkeit dimmbar und zeigt die gewählte Betriebsart, die Uhrzeit, die Informationen der Programmquelle sowie den Ladestand des integrierten Li-Ion-Akkus an. Eine programmierbare Weckzeit mit Snooze-Funktion, ein Kopfhörer-Ausgang und ein Antennen-Eingang runden die Ausstattung ab.

Das Loewe radio.frequency soll zudem durch sein Design bestechen. So ist das Digitalradio mit Akustikstoff aus zweifarbigem Garn in Basaltgrau gekleidet. Die Oberseite mit den Bedienelementen und dem Lautstärke-Drehknopf ziert ebenso wie die Unterseite ein Inlay aus Massivholz aus natürlicher kanadischer Eiche. Der eingebaute Li-Ion-Akku soll bis zu 14 Stunden Betrieb ohne Netzanschluss ermöglichen. Aufgeladen wird er über ein mitgeliefertes Netzteil und den USB-C-Anschluss. Mit dem rückseitig integrierten Kensington-Lock kann das Radio gegen Diebstahl gesichert werden.

Das Jubiläumsradio Loewe radio.frequency ist ab sofort im autorisierten Fachhandel um 199,00 EUR (UVP) verfügbar.