Award für innovative Lösung

RED ZAC: Share & Shop hat das Rennen gemacht

Die Branche | 1 | Auszeichnungen | Stefanie Bruckbauer | 13.11.2023

(v.l.n.r.): Florian Haas, EY, Philip Scheida, Social Media & E-Commerce Manager RED ZAC, Brendan Lenane, Vorstand RED ZAC, Andreas Kaufmann, E-Commerce Manager RED ZAC, Nikolaus Köchelhuber, EY, und Handelsverband Geschäftsführer Rainer Will.

Bei RED ZAC kann man nun „gemeinsam online shoppen gehen“. Für diese neue, innovative Lösung mit dem Namen „Share & Shop“ wurde RED ZAC im Rahmen des TECH DAY von Handelsverband & Kooperationspartner EY, mit der höchsten Auszeichnung der heimischen Retail-Tech-Szene, dem „Austrian Retail Innovation Award 2023“, in der Kategorie „Best Mobile & Online Solution Award“ ausgezeichnet.

RED ZAC hat zum wiederholten Mal den „Austrian Retail Innovation Award“ verliehen bekommen (elektro.at berichtete). RED ZAC-Vorstand Brendan Lenane freute sich sehr: „Damit konnten wir den begehrten Award bereits zum zweiten Mal binnen drei Jahren für uns sichern. Das ist ein großartiges Erlebnis. RED ZAC steht für Innovation und einen Blick weit über den Tellerrand hinaus. Sowohl unser smartZAC in Kombination mit unser multimandantenfähigen eBusiness-Lösung, für den wir bereits 2020 ausgezeichnet wurden, als auch jetzt die neu implementierte ‚Share & Shop‘ Lösung bieten unseren Kundinnen und Kunden wesentliche Vorteile – dass wir nun mit einer völlig neuen Idee wieder ausgezeichnet wurden, ist eine besondere Anerkennung.“

Der TECH DAY

Der TECH DAY des Österreichisches Handelsverbandes in Kooperation mit EY stand heuer ganz im Rahmen von Innovation und Künstlicher Intelligenz. Bereits zum achten Mal wurden in diesem Rahmen Handelsunternehmen für „den Einsatz herausragender, innovativer Lösungen“ in den drei Kategorien „Best In-Store Solution“, „Best Online bzw. Mobile Solution“ und „Best Omnichannel Innovation“ gekürt. Aus den rund 60 Einreichungen der mehr als 4.000 Mitglieder war im Vorfeld eine Shortlist der besten Projekte erstellt worden, 15 Unternehmen wurden schließlich für die Retail Innovation Awards nominiert. Eine professionelle Jury ermittelte schließlich die Sieger in den drei Kategorien.

Über Share & Shop

„Mit Share & Shop bieten wir unseren Kunden ein hoch flexibles online-Verkaufserlebnis. Jeder kann im Online-Shop mit bis zu 20 Personen seine virtuelle Shoppingtour teilen – inklusive Kamera und Mikrofon“, erklärt Brendan Lenane. „Der Clou daran ist, dass man so ganz spontan mit Familie und Freunden gemeinsam gustieren und einkaufen kann und dabei gemütlich im Wohnzimmer oder im Büro sitzt – noch nie war Online-Shopping so interaktiv und verbindend. Auch war es noch nie so einfach mit dem RED ZAC-Händler, der das gewünschte Produkt lagernd hat, für eine digitale Beratung während der Geschäftsöffnungszeiten in Kontakt zu treten und sich so vom Fachmann alles genau erklären zu lassen.“ Bei der Umsetzung dieser innovativen Lösung arbeitete RED ZAC einmal mehr mit dem renommierten Softwareunternehmen ICONPARC aus München zusammen.

Die Jury des Retail Innovation Awards 2023 war schnell überzeugt von Share & Shop. Für den Award in der Kategorie „Best Mobile & Online Solution“ wurden ja gleich fünf Unternehmen nominiert – doch das Rennen gemacht hat RED ZAC mit seiner innovativen Lösung. „Besonders schön finde ich, dass wir diese Auszeichnung am Welttag der Erfinder entgegennehmen durften“, schmunzelt der RED ZAC-Vorstand.