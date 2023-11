Neuer Meilenstein

SMARTFOX Energiemanagementsysteme erhalten ISO 9001:2015 Zertifizierung

Photovoltaik | 0 | | Julia Jamy | 15.11.2023

Die beiden Geschäftsführer Hermann Buchsteiner und Matthias Fischbacher freuen sich über das ISO 9001:2015 Zertifikat.

Wie die DAfi GmbH, SMARTFOX, mitteilt, hat das Unternehmen das ISO 9001:2015 Zertifikat für ihren Betrieb erhalten. Für das Unternehmen symbolisiert diese Zertifizierung nicht nur eine Anerkennung ihrer bisherigen Leistungen, sondern auch eine Verpflichtung zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung ihrer Qualitätsstandards.

Die DAfi GmbH, mit SMARTFOX Energiemanagementsystemen bietet innovative Lösungen, die die Nutzung von Solarenergie in Haushalten sowie in der Landwirtschaft und im Gewerbe auf ein Maximum optimieren sollen. Die ISO 9001:2015 Zertifizierung ist ein international anerkannter Standard, der die Anforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem festlegt. Unternehmen, die diesen Standard erfüllen, demonstrieren ihr Engagement für die ständige Verbesserung ihrer Prozesse und die Sicherstellung der Kundenzufriedenheit.

Für die DAfi GmbH und SMARTFOX Energiemanagementsysteme symbolisiert diese Zertifizierung nicht nur eine Anerkennung ihrer bisherigen Leistungen, sondern auch eine Verpflichtung zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung ihrer Qualitätsstandards.“Die ISO 9001:2015 Zertifizierung ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Unternehmensgeschichte und unterstreicht unser Bestreben, in allem, was wir tun, Spitzenleistungen zu erbringen“, sagen die beiden Geschäftsführer Hermann Buchsteiner und Matthias Fischbacher der DAfi GmbH. „Wir sind stolz darauf, dass unser Engagement für Qualität und Innovation in der erneuerbaren Energiebranche anerkannt wird. Diese Zertifizierung ist ein Zeugnis unseres unermüdlichen Einsatzes für eine nachhaltige Zukunft und unserer Mission, die Art und Weise, wie Energie genutzt wird, zu revolutionieren.“