Wertgarantie mit Motivationsschub für den Fachhandel

15.11.2023

Vertriebs-GF Thilo Dröge betonte die Bedeutung der Veranstaltung für die Motivation der FH-Partner: „Der 52er Chancen-Treff ist für viele Fachhändler die wichtigste Veranstaltung des Jahres, da er Impulse gibt, die direkt umgesetzt werden können.“

Am 4. November hatte Wertgarantie zu seiner beliebten Veranstaltung, dem 52er Chancen-Treff geladen. Im Double Tree by Hilton Hotel Schweizerhof in der Innenstadt drehte sich alles um das 60. Jubiläum von Wertgarantie und die Chancen und Möglichkeiten für die Fachhandelspartner. Dabei konnte der Spezialversicherer nicht nur mit imposanten Zahlen aufwarten, sondern auch mit einem Motivationsschub für die rund 170 anwesenden Fachhandelspartner.

„Willkommen bei unserer kleinen Geburtstagsfeier, für die, die uns am wichtigsten sind, die Partner im Fachhandel“, begrüßte Patrick Döring, Vorstandsvorsitzender bei Wertgarantie, die Anwesenden zum Auftakt des 52er Chancen-Treffs. Und Döring fügte hinzu: „Heute sind wir in Deutschland, Österreich, in den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Spanien und ab dem nächsten Jahr auch in Portugal unterwegs. Wir beschäftigen 1.200 Menschen. Und wir sind der stolze Erfinder der Geräte-Versicherung in Deutschland!“ Und Döring strich sogleich die Vorteile von Wertgarantie für den EFH hervor: Stärkung des mittelständischen Fachhandels, Kundenbindung sowie „Reparieren statt Wegwerfen“.

Döring konnte dazu auch einige imposante Zahlen präsentieren. Dank des Engagements des Fachhandels konnte Wertgarantie Stand 30. September 24% mehr Neukundengeschäft in der DACH-Region verzeichnen. Dazu kam ein Kundenzuwachs von 13%, womit Wertgarantie inzwischen mehr als 5 Millionen Kunden in Zentraleuropa hat. Döring stellte zudem die bisherige Schadensumme von 123 Millionen Euro vor, die Wertgarantie bisher in diesem Jahr bezahlt habe, die aber auch wieder bei den Partnern im Fachhandel lande. Und auch der mit 51 Prozent überaus positive Net Promoter Score wurde vom Wertgarantie-Chef vorgestellt.

Wertgarantie-Geschäftsführer Vertrieb Thilo Dröge ging es vor allem um 60 Jahre Wertgarantie, 60 Jahre Partnerschaft mit dem Fachhandel, aber eben auch um Chancen und Möglichkeiten. „Der 52er Chancen-Treff ist für viele Fachhändler die wichtigste Veranstaltung des Jahres, da er Impulse gibt, die direkt umgesetzt werden können“, stellte Dröge heraus. Wichtig sei es einfach, die Chancen zu erkennen und sie zu nutzen. Denn 30% weniger Kaufkraft in Europa bedeute eben auch 30% weniger Umsatz, wenn man die Kunden nicht ins Geschäft bekomme. „Wenn wir uns in einem Markt bewegen, der 6% rückläufig ist und Wertgarantie in Deutschland dank Euch sogar 27,5% im Plus ist, ist das eine gigantische Chance“, verdeutlichte Dröge.

Wertgarantie sorge nicht nur für das dringend benötigte Mehr an Ertrag im Fachhandel. Mit seinem Motto „Reparieren statt Wegwerfen“ liege der Spezialversicherer auch voll im Trend der Zeit. Gleichzeitig liefere man damit dem Fachhandel das nachhaltigste Kundenbindungsinstrument der gesamten Branche, so Dröge: „Wir alle wissen, dass mehr als dreimal so viele Geräte repariert werden, wenn eine Wertgarantie abgeschlossen wurde, weil der Kunde die Rechnung nicht selber bezahlen muss. Damit reduzieren wir gleichzeitig den Elektroschrott um mehrere tausend Tonnen im Jahr. Und das ist eine Riesenchance für den Fachhandel mit Serviceabteilung.“

Welche Unterstützungsmöglichkeiten Wertgarantie dem Fachhandel bietet, davon konnten sich die Fachhändler am Markt der Möglichkeiten überzeugen. Den Abschluss des Tagungsteils gab es noch zwei Top-Neuigkeiten, welche von den anwesenden Händlern sehr begeistert aufgenommen wurden. Der Jubiläums-Komplettschutz von Wertgarantie, der erstmals Neu- und Gebrauchtgeräte im Preis gleichgesetzt hat, wird bis zum 31.03.2024 verlängert. Zudem wird die VIP-Bonusstaffel angepasst, sodass es keine Obergrenze mehr geben wird. Zum Abschluss der Veranstaltung machte Wertgarantie die Partner aus dem Fachhandel noch mit der hannoverianischen Tradition der Lütje Lage und den Bruchmeistern bekannt, bevor der Abend bei einem hervorragenden Buffet sowie einer Party ausklang.