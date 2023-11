Viele neue Konzepte

ElectronicPartner: Branchentreff in Düsseldorf

Hintergrund | 0 | | Julia Jamy | 16.11.2023

Am 15. November fand das traditionelle Branchentreff von ElectronicPartner in Düsseldorf statt.

Am 15. November lud ElectronicPartner zum traditionellen Branchentreff 2023 nach Düsseldorf ein. Zahlreiche Vertreter und Entscheider aus der Industrie und viele weitere Geschäftspartner waren der Einladung gefolgt und ließen sich von den Vorständen Karl Trautmann, Friedrich Sobol und Matthias Assmann auf den neuesten Stand bringen.

Nach einem einleitenden Grußwort, in dem Karl Trautmann auf die globale politische und wirtschaftliche Situation einging, die sich sowohl direkt als auch indirekt auf die Elektronikbranche auswirkt, ging es mit Neuigkeiten rund um die Marken EP: und MEDIMAX weiter. Friedrich Sobol zog eine durchweg positive Bilanz nach zehn Jahren Qualitätsoffensive für den EP:Fachhandel: „Uns und unseren Mitgliedern ist es gelungen, den Fachhandel nachhaltig zu formen, uns vom Wettbewerb abzuheben und uns jedes Jahr aufs Neue deutlich über Markt zu entwickeln! Das ist auch zukünftig unser Ziel, weshalb wir im engen Austausch mit dem Unternehmerbeirat viele neue Konzepte entwickelt haben.“ Das Alleinstellungsmerkmal der EP:Fachhändler und -händlerinnen, ihr Servicegedanke, wird visuell durch die Neugestaltung der Homepage sowie der Print- und Onlinewerbung in den Mittelpunkt gerückt. Die Abbildungen der Servicewelten können dabei individuell von jedem Händler ausgestaltet werden. Der neue Marketing-Auftritt von EP: sei zudem frischer, bunter und soll sich somit vermehrt an ein junges Zielpublikum wenden.

Die Fachmarktlinie MEDIMAX hat sich nach erfolgreicher Privatisierung in ihrem nunmehr 35. Jahr als resilient, dynamisch und den Anforderungen des Marktes mehr als gewachsen erwiesen. Das Marketingkonzept für 2024 steht bereits und vereint unterschiedlichste Kanäle, um alle Zielgruppen abzuholen. „Dabei ist uns nach wie vor wichtig, nicht vorranging Umsatz im Onlinebereich zu generieren, sondern die Menschen an den Point of Sale zu bringen“, betont Sobol.

„Wendepunkt“

Für die weitere Expansion von EP: und MEDIMAX sowie die Nachfolge an bestehenden Standorten hat ElectronicPartner jüngst die „Unternehmer gesucht“-Kampagne gestartet. Dieses Thema wird auch in 2024 im Fokus stehen. Erstmals sprach Sobol auf dem Branchentreff 2023 über den Launch der neuen Marketinglinie „Wendepunkt“ im kommenden Jahr. Diese wird sich mit dem Thema erneuerbare Energien befassen – von PV-Anlagen über Wärmepumpen bis hin zu Solarthermie. Für dieses Großprojekt hat ElectronicPartner personell aufgestockt und eine eigene Fachabteilung gebildet, die ein Mehrstufenkonzept für den Handel entwickelt hat. „Wir haben uns intensiv mit dem Bereich erneuerbare Energien beschäftigt und gründlich einen effektiven Einstieg in dieses Feld vorbereitet. Nicht jeder kann aufs Dach, bzw. hat das dafür ausgebildete Personal. Aber wir bieten die Möglichkeit, dass jedes unserer Elektronikfachgeschäfte von dem Thema profitieren kann: von Planung und Kontaktvermittlung, über Angebotserstellung bis zur vollständigen Installation“, erklärt Sobol. Dabei sollen auch die bestehenden Mitglieder der Verbundgruppe berücksichtigt werden, sodass sie ebenfalls an dem mehrstufigen Vertriebskonzept teilnehmen können.

Die Marke comTeam feiert kommendes Jahr ihr 40-jähriges Jubiläum. Matthias Assmann, Vorstand zuständig für den gesamten Bereich IT, gab verschiedene Einblicke in die neuesten Services des Technologie-Netzwerkes, unter anderem in die Beratung zum Thema Hinweisgeberplattform. Außerdem demonstrierte er beispielhaft die hochmoderne technologische Infrastruktur, die ElectronicPartner kontinuierlich weiterentwickelt, um für Mitglieder und Industrie ein zuverlässiger und handlungsfähiger Partner zu sein. So wurden schon jetzt alle Grundlagen für künftige Implementierungen von KI-Lösungen geschaffen. Zu den aktuellen Projekten gehören zudem die kürzlich abgeschlossene Migration der gesamten Warenwirtschaft in die Cloud sowie die Weiterentwicklung der Zentralregulierung und die technologische Neuausrichtung der Logistikabläufe.

Zum Abschluss des Branchentreffs, erwartete die Teilnehmenden ein Vortrag von Physiker und Kabarettist Vince Ebert, der ein Plädoyer für gesunden Menschenverstand in schwierigen Zeiten hielt und in beispielhaften Anekdotenzeigte, was es braucht, um auch in Anbetracht großer Herausforderungen, kluge Entscheidungen zu treffen: Mut, Optimismus, Visionen und die Fähigkeit, partnerschaftlich zu kooperieren.