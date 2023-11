Blick hinter die Kulissen nach Umbau

Hausmesse bei RED ZAC Floimair

Die Branche | 0 | Unternehmen | Stefanie Bruckbauer | 16.11.2023

RED ZAC Floimair lud zur Hausmesse: (v. re.) RED ZAC-Vorstand Brendan Lenane, Geschäftsführer Jakob Zehentner, RED ZAC Floimair, und Harald Schiefer, RED ZAC.

Auch RED ZAC Floimair in Oberndorf bei Salzburg veranstaltete eine Hausmesse. Von 2. bis 11. November bot das Unternehmen dabei nicht nur besondere Angebote, sondern nach umfangreichen Umbaumaßnahmen auch einen Blick hinter die Kulissen.

„Pünktlich zur Hausmesse konnten wir alle Umbauarbeiten erfolgreich abschließen. Grund genug, dass wir uns entschieden haben, unseren Kundinnen und Kunden einmal ein bisschen mehr von unseren Räumlichkeiten zu zeigen“, meint Geschäftsführer Jakob Zehentner, RED ZAC Floimair. „Den Bereich der Haushaltsgroß- und -kleingeräte haben wir gemeinsam mit Ladenbauexperten Storebest im RED ZAC Corporate Design gestaltet, das bietet einen optimalen Rahmen für Beratungsgespräche. Dank des Shop-in-Shop-Konzeptes können wir auch unsere Partner aus der Industrie perfekt präsentieren.“

„Mit dieser Investition in die Zukunft ist das Team von RED ZAC Floimair perfekt positioniert“, meint RED ZAC-Vorstand Brendan Lenane. „Neben dem Bereich für die Kundinnen und Kunden, wurde auch größter Wert auf eine moderne Infrastruktur für die Mitarbeiter gelegt sowie die Reparatur- und Wartungsbereiche professionell gestaltet. Ein Konzept, das sich sehen lässt und es freut mich ganz besonders, dass diese Bereiche im Rahmen der Hausmesse zugänglich gemacht wurden. Was hier umgesetzt wurde ist gelebtes Employer Branding.“

„Wir sehen uns als erste Anlaufstelle für alle Fragen rund um Elektro, Technik und Energie – also als der Berater in der Region“, meint Zehentner. „Wir bieten unseren Kundinnen und Kunden neben dem Verkauf der Produkte vor allem auch ein Reparaturservice, wir legen Wert auf Nachhaltigkeit und eine zweite Chance für Elektrogeräte. Dazu gehören aber vor allem auch engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – ein Zaci-Team, auf das man sich verlassen kann. Entsprechende Räumlichkeiten sind dafür aus meiner Sicht Grundvoraussetzung.“

Seit mehr als 55 Jahre Garant für perfekten Service

„Mit dieser Attraktivitätssteigerung wollen wir vor allem eines: auch in Zukunft die Zufriedenheit unserer Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sicherstellen“, so der Geschäftsführer. „Diese Philosophie spiegelt sich nicht nur in einer qualifizierten und umfangreichen Beratung wider, sondern auch in der Weiterbetreuung unserer Kundinnen und Kunden. Von der Einschulung in das neue Produkt bis hin zum technischen Geräteservice werden diese umfassend und professionell betreut.“