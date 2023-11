5% und Einmalzahlung

KV-Verhandlungen: Handel legt Angebot vor

Hintergrund | 0 | | Dominik Schebach | 16.11.2023

Bisher hatte sich die Arbeitgeberseite mit einem Angebot zurückgehalten. Zum Start der dritten Verhandlungsrunde der KV-Verhandlungen bieten die Verhandler der Bundessparte Handel nun 5% sowie eine einmalige Teuerungsprämie von 800 Euro.

Die Gewerkschaft GPA fordert +11% mehr Lohn und mehr Freizeit. Ob dieser Position wäre jedes Angebot rundweg abgelehnt worden, hatte Handelsobmann Rainer Trefelik vor wenigen Tagen noch erklärt und deswegen auf die Präsentation eines eigenen Pakets verzichtet. Sehr zum Unmut der Arbeitnehmer, deren Proteste in den vergangenen Tagen immer lauter geworden sind.

Das nun präsentierte duale Angebot der Arbeitgeber sieht sowohl eine Erhöhung des Bruttogehalts um +5%, als auch eine abgabenfreie Teuerungsprämie in Höhe von 800 Euro, also „brutto für netto“, vor. Bei einem aktuellen Bruttogehalt von 1.945 Euro entspricht das einer Erhöhung um +11,13% in 2024. Damit werde eine der Forderungen der Gewerkschaft erreicht. Angestellte mit einem Monatsverdienst von 2.500 Euro erhalten demnach künftig mehr als 27.600 Euro – was einer Erhöhung von 8,79% entspricht. Bei einem aktuellen Bruttogehalt von 3.000 Euro beläuft sich die Erhöhung im kommenden Jahr auf +8,16%.

„Besondere“ Zeiten brauchen „besondere“ Lösungen – „weiter so“ funktioniert in der größten Krise seit dem 2. Weltkrieg nicht mehr – die Sozialpartnerschaft ist dabei natürlich besonders gefordert!“, erklärte dazu Handelsobmann Rainer Trefelik. Mit der jetzigen Lösung wolle man Arbeitsplätze sichern und den Arbeitnehmern einen deutlichen Nettovorteil ermöglichen. Damit sei es möglich, die besonders schwierige Situation mit Rezession sowie Schließungen und Insolvenzen im Handel gemeinsam zu meistern. Neben dem Erhalt der Arbeitsplätze stehen mehr zusätzliche Kaufkraft für die Mitarbeiter im Handel bei aktuell sinkender Inflationsrate im Fokus.