Zum zweiten Mal in Folge

Beko: Auszeichnung für bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

21.11.2023

Sehr erfreut über die Bewertung zeigte sich Evren Aksoy, Geschäftsführer der Beko Grundig Österreich AG:„Diese Auszeichnung werden wir am Point of Sale einsetzen. Sie hilft den Verbrauchern, im Dschungel der Produkte nicht den Überblick zu verlieren, und gibt ihnen wichtige Informationen für ihre Kaufentscheidungen."

Das SZ Institut des Süddeutschen Verlags hat eine umfassende Verbraucherbefragung durchgeführt, bei der die Marke Beko hervorragend abgeschnitten hat: Zum zweiten Mal in Folge wurde Beko in der Kategorie Preis-Leistungs-Verhältnis unter Haushaltsgeräteherstellern mit „sehr gut“ ausgezeichnet. Entscheidend für die Bewertung durch die Endkunden waren Qualität, Langlebigkeit, Funktionen, Kundenservice und „ein guter Deal“.

Das Ergebnis der Befragung unterstreiche nicht nur die Qualität der Marke, sondern auch ihre nachgewiesene Positionierung als eine der Top 3 Hausgerätemarken in Europa, betont Evren Aksoy, Geschäftsführer der Beko Grundig Österreich AG: „Beko Produkte sind Qualitätsprodukte, die für jeden bezahlbar sind“, sagt Evren Aksoy,. „Mit Beko demokratisieren wir Spitzentechnologien und setzen bereits seit 1955 neue Standards bei Hausgeräten. Wir freuen uns über die Anerkennung durch die Verbraucher. Diese Auszeichnung bestärkt uns in unserem Weg, unsere Marktposition als eine der Top 3 Hausgerätemarken in Europa weiter auszubauen, indem wir energieeffiziente Produkte mit den neuesten Innovationen für Küche und Haushalt anbieten.“

Die Zufriedenheit der Verbraucher hängt laut SZ Institut wesentlich von einem überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis ab, das die Qualität des Produkts und die Anschaffungskosten in Einklang bringt. Ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis beinhaltet demnach Qualitäts- und Langlebigkeitsaspekte, einen fairen Preis, überzeugende Funktionen, exzellenten Kundenservice und das Gefühl, einen guten Deal zu erhalten. Beko erzielte mit dem Wert 2,48 („sehr gut“) die höchste Platzierung unter den 35 untersuchten Haushaltsgeräteherstellern.

Für das zugrundeliegende Ranking hat das SZ Institut insgesamt 863 Unternehmen aus 61 Branchen untersuchen lassen, um die Testsieger im Preis-Leistungs-Vergleich zu ermitteln. Durchgeführt wurde die Untersuchung in Form einer Online-Umfrage. Die teilnehmenden Verbraucher wurden nach soziodemografischen Merkmalen ausgewählt, um die Bandbreite der Bevölkerung zu repräsentieren. Die Bewertungen erfolgten auf einer Skala von 1 („ausgezeichnet“) bis 5 („schlecht“). Unternehmen, die in ihrer Branche über dem Durchschnitt lagen, erhielten die Bewertung „gut“. Die absolute Bestnote „sehr gut“ ging an Unternehmen, die über dem Durchschnitt der als „gut“ bewerteten Unternehmen ihrer Branche lagen.