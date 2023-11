Bis 27. November in allen Drei Shops und auf drei.at

Blackweek bei Drei: Zusätzlich 20% Rabatt auf Weihnachts-Aktion

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 21.11.2023

Rund um den Black Friday legt Drei nach. Zusätzlich zum aktuellen Drei Xmas-Angebot sparen sich Kunden in der Blackweek vom 20. bis inklusive 27. November 2023 weitere 20% auf die monatliche Grundgebühr. Das zeitlich limitierte Angebot ist über den Gutscheincode BLACKWEEK23 in rund 80 Drei Shops, dem Fachhandel und im Webshop auf drei.at/xmas bis inklusive Cyber Monday erhältlich.

Die aktuelle Drei Weihnachtsaktion bietet Neuanmeldungen und Vertragsverlängerungen den Xmas Bonus von bis zu 150 Euro plus Top-Handys/Router ab 0 Euro. Dieser Weihnachtsbonus gilt für alle aktuellen Telefonie- und Internetverträge in der Vertrags- und SIM Only Variante. Internet-Neukunden haben die Wahl zwischen Internet für zu Hause mit Router, ohne Router und Internet mit Bandbreiten-Garantie. Die Höhe des Bonus orientiert sich an der Tarifgröße. Der Bonusbetrag wird bei Vertragstarifen über den Zeitraum von 24 Monaten und bei SIM Only-Neuanmeldungen über 12 Monate auf der monatlichen Rechnung aliquot gutgeschrieben.