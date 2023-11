OVE: Premiere für elektrotechnische Normung in Österreich

Das neu gegründete PC 131 ist das erste Gremium weltweit, welches sich mit der Normung von Elektromotoren zum Antrieb von Straßenfahrzeugen beschäftigt. Die Verantwortung für das Komitee als Sekretär hat mit Fabian Zavarsky ein junger technischer Referent von OVE Standardization übernommen. Der 34-jährige studierte Elektrotechnik an der TU Wien und am FH Technikum Wien und ist seit 2022 bei OVE Standardization tätig. Mit Zavarsky, Bernhard Spalt (TC 94) und Josef Feichtinger (TC 26) stellt Österreich nun drei Sekretäre bei IEC.

Für die elektrotechnische Normung in Österreich ist die Neugründung eines Sekretariats unter österreichischer Führung eine Premiere seit der Gründung von IEC im Jahr 1906. „Dass der OVE von IEC mit der Neugründung eines Sekretariats beauftragt wurde, ist ein große Anerkennung unserer Normungsarbeit in Österreich. Ich bin mir sicher, dass Fabian Zavarsky seine Aufgaben als Sekretär des PC 131 bestens erfüllen wird”, so Bernhard Spalt, Leiter OVE Standardization.