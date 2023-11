„Zwei statt drei Schichten im Werk Gütersloh“

Miele: Weitere Stellen sollen abgebaut werden

Die Branche | 0 | Unternehmen | Stefanie Bruckbauer | 25.11.2023

Erst 2019 kündigte Miele an, bis Ende 2021 weltweit rund 1.070 Stellen zu streichen. Wegen des Nachfragerückgangs scheint der Hausgeräte-Hersteller seinen Personalabbau nun aber zu verschärfen. Betroffen sei das Waschmaschinen-Werk in Gütersloh, wo mit Jahreswechsel von drei auf zwei Schichten umgestellt werden soll, wie deutsche Medien berichten.

Miele Deutschland teilte letzte Woche mit, dass „die Produktionsplanung angepasst“ werden müsse, und bezog sich dabei auf die Waschmaschinen-Fertigung am Stammsitz in Gütersloh. Schon zuvor sollen deutsche Medien wie u.a. der WDR darüber berichtet haben. In einem Teilbereich des Waschmaschinen-Werks, in dem rund 1.300 Menschen arbeiten, werde mit Jahreswechsel von drei auf zwei Schichten umgestellt.

Beim Stellenabbau werde seitens des Managements auf Freiwilligkeit gesetzt, wie auch der Spiegel schreibt. So soll der Personalabbau in dem Werk unter anderem über Abfindungen erfolgen (einigen der Angestellten seien Abfindungsangebote gemacht worden), außerdem werden befristete Verträge nicht verlängert. Wie viele Jobs wegfallen sollen, wurde nicht mitgeteilt.

2019 und jetzt

Erst 2019 gab Miele einen gröberen Stellenabbau (im Umfang von mehr als 1000 Arbeitsplätzen) bekannt (elektro.at berichtete). Dies, um „den tiefgreifenden Veränderungen der Märkte durch die Digitalisierung und dem immer preisaggressiveren Auftritt anderer Mitbewerber Rechnung zu tragen“, wie es damals hieß. Kritiker behaupten, dass die Vorgehensweise von Miele in den letzten Jahren auf den Einfluss von Unternehmensberatern zurückzuführen ist. Erstmals in der Firmengeschichte hat das 1899 gegründete Familienunternehmen Ende 2018 Berater ins Haus geholt, konkret von der Firma McKinsey, die den Ruf als scharfer Sanierer hat. Schon recht bald danach wurde von einem Stellenabbau gesprochen. Das sorge für Ängste im Betrieb, schrieben deutschsprachige Medien Anfang 2019 – „unbegründet“, wie Markus Miele damals im Interview mit dem Handelsblatt betonte.

Gute Jahre

Miele hat drei richtig gute Geschäftsjahre hinter sich. 2022 stieg der Umsatz um 12,2% (oder 591 Millionen Euro) auf 5,43 Milliarden Euro – ein neuerlicher Rekordwert. Die positive Entwicklung lag in erster Linie an den Folgen der Coronapandemie, Cocooning war angesagt, die Menschen konnten nicht reisen und investierten ihr Geld stattdessen in ein schönes Zuhause. Das kam den Hausgeräteherstellern – und auch Miele – natürlich zugute.

Doch seit 2022 sind die Märkte rückläufig, die Folgen der hohen Inflation und der schwächelnden Konjunktur wurden stark spürbar. Da 2022 die Auftragsbücher noch voll waren, lief es zunächst noch weiter gut beim Hausgerätehersteller, die Vorzeichen waren aber negativ – schließlich traf die allgemeine Konsumzurückhaltung der Verbraucher auch Miele. In der ersten Jahreshälfte 2023 wurden die Produktionen etwa von Waschmaschinen, Trocknern und Staubsaugern vorübergehend gedrosselt – „punktuell auch unter Nutzung von einigen Tagen Kurzarbeit“, wie der Kurier im März dieses Jahres schrieb. Für das laufende Jahr rechnete Miele damals aber noch mit stabilen Geschäftszahlen oder sogar einem kleinen Plus.