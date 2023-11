Loewe iconic collection:

Individualisierungsmöglichkeiten für Loewe iconic

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 27.11.2023

Der Loewe iconic ist ab sofort auch in der Farbe pure white erhältlich.

Mit dem Loewe iconic präsentierte die Kronacher Premium-Schmiede eine neue TV-Designikone. Nun geht Loewe einen Schritt weiter und bietet ab sofort die Loewe iconic collection, ein Individualisierungskonzept für seine Designikone an.

Zur IFA 2023 präsentierte Loewe für das Design-TV-Modell Loewe iconic ein vielseitiges Konzept zur Individualisierung dieses Fernsehers mit integriertem aktiven Soundsystem. Ab sofort können Kunden aus mehreren Grundfarben der Standlösung wählen: Zusätzlich zur Edel-Lackierung in graphit grey sind jetzt auch die Variante in bronze erhältlich. Darüber hinaus stehen die neuen exklusiven Steinausführungen in pure white, midnight marble, diamond dust und ivory sands zur Auswahl.

Auch für die Farben des Akustikstoffs der Lautsprecherbespannung stehen mit graphite grey, black und bronze jetzt drei Varianten zur Auswahl. Ganz individuell kann die Aufstelllösung des Loewe iconic noch mit optionalen System-Komponenten erweitert werden. Um im Handel vor Ort die Kombinations- und Individualisierungsmöglichkeiten des Loewe iconic dem Kunden erlebbar zu machen, stellt das Unternehmen seinen Fachhandelspartnern eine Mustermappe zur Verfügung, die mit Stoff- und Materialmustern sowie Farbbeispielen ausgestattet ist. So können Kunden sich ein genaues Bild der gewählten Ausführung machen.

Die Loewe iconic collection ist ab November im autorisierten Fachhandel bestellbar.