Neuer refurbed Kooperationspartner

Dyson verkauft ab sofort refurbished Ware auf refurbed.at

Hintergrund | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 27.11.2023

Refurbed.at Co-Founder Kilian Kaminski und Dyson Marketplace Managerin Lisa Sroczynski. (Foto: refurbed)

Dyson und refurbed geben ihre Zusammenarbeit bekannt. Seit November 2023 lässt das britische Technologieunternehmen die Produkte aus Rücksendungen und Garantiefällen der Dyson Austria GmbH von eigenen Spezialisten refurbishen, also aufbereiten, und verkauft diese über den nachhaltigen österreichischen Online-Marktplatz refurbed.at – „zu attraktiven Preisen“, wie es heißt.

Dyson verkauft aufbereitete Produkte nun auch über refurbed.at. refurbed-Co-Founder Kilian Kaminski sagt: „Wir freuen uns sehr, nun auch Dyson zu unseren Partnern zu zählen. Schließlich sind die Produkte von Dyson bekannt dafür, dass sie langlebig und reparierbar konzipiert werden und sich somit perfekt für professionelles Refurbishment eignen.“

Die Aufnahme der Dyson Produkte auf www.refurbed.at vergrößere laut Kaminski das Sortiment für die an Nachhaltigkeit und an attraktiven Preisen interessierte Kundschaft. So werden ab sofort neben Dyson Akkustaubsaugern, Luftreinigern und Luftbefeuchtern auch Haarpflegeprodukte wie der Dyson AirwrapTM Multi-Haarstyler „refurbished“ angeboten. Dabei werden vorab alle Komponenten von Dyson überprüft, gereinigt und im Bedarfsfall ausgetauscht, dies „damit die Geräte den qualitativen Anforderungen des Originalherstellers entsprechen“, wie betont wird.