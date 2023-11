In Herzogenburg

Expert Janda feiert Neueröffnung

Dominik Schebach | 27.11.2023

Die Führungsmannschaft von SAR Anlagenbau gemeinsam mit dem VErkaufsteam von Expert Janda sowie Expert-GF Alfred Kapfer bei der Eröffnung von Expert Janda am 25. November. (© D.Schebach)

Vergangenes Frühjahr hat sich Karl Janda, Inhaber von Elektro Janda in Herzogenburg, aus dem Berufsleben zurückgezogen und sein Unternehmen an die SAR Anlagenbau GmbH aus Hausmenning übergeben. Diese führt allerdings nicht nur den Installationsbetrieb als Tochterunternehmen weiter, sondern auch das angeschlossene Handelsgeschäft. Und da in der Gruppe bereits drei Expert-Geschäfte bestehen, war es keine große Überraschung, dass nach der Neueröffnung am 25. November auch der Shop in Herzogenburg in Orange erstrahlt.

Die SAR Anlagenbau GmbH ist seit seiner Gründung im Jahr 2009 beständig gewachsen und inzwischen in ganz Österreich präsent. Die Niederösterreicher haben sich im Projektgeschäft einen Namen gemacht, sie sind aber auch durch Zukäufe gewachsen – wodurch auch drei Endkundenshops in die Gruppe gekommen sind. Nach der Übernahme von Elektro Janda in Herzogenburg sei es deswegen schnell klar gewesen, dass auch hier das Handelsgeschäft weitergeführt wird, wie Prokuristin Daniela Bachinger gegenüber elektro.at erklärt: „Hier hat schon ein tolles Team bestanden, deswegen ist uns die Entscheidung sehr leichtgefallen.“

Seit Anfang Oktober wurde das Geschäft umgebaut. Dazu wurde die Verkaufsfläche verkleinert und vollkommen neugestaltet. So verfügt das Geschäft nun über zwei Präsentationsinseln für Herde und Geschirrspüler, sowie eine Einbauwand für Kühlschränke. Neu sind auch die übrigen Shop-Möbel sowie die Multimedia/TV-Wand. Das Sortiment wurde gleichzeitig ein wenig angepasst und bietet nun Weißware, Braunware und Kleingeräte. Schließlich wurde Expert auch im Außenauftritt des Geschäfts sichtbar gemacht.

„Wir haben bereits drei Expert-Shops in der Gruppe. Und hier hat sich die Möglichkeit ergeben, dass wir auf 150 Quadratmeter einen neuen Shop gestalten. Und da ich zu 100% von Expert überzeugt bin, haben wir hier ebenfalls auf Expert gesetzt“, so Peter-Michael Brandl, welcher die Shopaktivitäten innerhalb der Gruppe leitet. „Wir setzen hier auf ein klassisches Fachhandelskonzept mit tollem Personal, hochwertigen Produkten und das alles eingebettet in die Kooperation – welche uns beim Umbau sehr stark unterstützt hat.“

Nach knapp sechs Wochen Umbau hat der neu gestaltete Shop am 25. November seine Pforten wieder geöffnet. Die Eröffnung wurde mit einem kleinen Weihnachtsdorf mit den Stammkunden und Freunden des Unternehmens gefeiert. Mit dabei auch Expert-GF Alfred Kapfer und Expert ML Matthias Sandtner, welche auch wieder die schon traditionelle Expert Torte für die Neueröffnung eines Standortes mitgebracht hatten.