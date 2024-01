Mario Knapp auf neuen Wegen

Nedis Österreich: News von der Spitze

Die Branche | 0 | Menschen | Stefanie Bruckbauer | 29.01.2024

Mario Knapp, langjähriger GF von Nedis Austria, ist nun Teil des Rexel Austria-Teams.

Bei Zubehörprofi Nedis in Österreich hat sich in personeller Hinsicht etwas verändert. Der langjährige GF (bzw. Country Manager Austria) Mario Knapp hat das Unternehmen mit Ende letzten Jahres verlassen und ist nun Teil des Rexel-Austria Teams, wo er als Business Manager für den Bereich DIY, also u.a. Baumärkte, verantwortlich zeichnet. Auf die Frage nach dem Warum, erklärt Knapp, dass sich ihm die Chance bot und er diese einfach ergriff, um sich beruflich nochmals zu verändern.

Einen Nachfolger als GF von Nedis Österreich gibt es noch nicht bzw. wurde noch keiner bekannt gegeben. Es läuft derweilen aber weiter wie bisher, soll heißen, das österreichische Vertriebsteam ist wie gewohnt erreichbar und unterwegs. Eine Ausnahme gab es auf der Rexel expo in Wels. Da beide Außendienstmitarbeiter aus gesundheitlichen Gründen ausfielen, sprangen kurzerhand Sven Buschmann (Category Manager Smart Living) und sein Kollege von Nedis Deutschland ein, um den Messestand und dessen Besucher zu betreuen.

Sobald ein neuer GF für Nedis Österreich gefunden ist, werden wir berichten.