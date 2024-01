4.000 neue Produkte

RS erweitert RS PRO-Automationspalette

RS hat sein RS PRO-Angebot mit der Einführung von 4.000 neuen Produkten ausgebaut. Das RS PRO-Sortiment bot zuvor bereits eine Auswahl von mehr als 15.000 Produkten für Automatisierungslösungen. Durch die Erweiterung soll den Kunden nun eine noch umfassendere Auswahl an Automatisierungskomponenten zu äußerst wettbewerbsfähigen Preisen zur Verfügung stehen.

Der Distributor hat dem Sortiment eine große Bandbreite an Produkten hinzugefügt, darunter Sensoren, Gehäuse, Relais, Schalter, Steckverbinder, DIN-Schienen-Klemmenblöcke, Drucktasten, Einbaumessgeräte sowie Lager und Dichtungen. Besonders hervorzuheben ist ein großer 15-Zoll-HMI-Touchscreen. Er soll eine deutlich einfachere Steuerung von Fabrikationsabläufen ermöglichen und eine bessere und schnellere Interaktion. Die RS PRO-Reihe für industrielle Automatisierungsanwendungen umfasst maßgeschneiderte Artikel für eine Vielzahl unterschiedlicher Produktionsabläufe. Sie unterstützt Automatisierungsentwickler und -Ingenieure von der Konzeption und Konstruktion bis hin zur Fertigung und der Instandhaltung.

„Der Vormarsch von Automatisierungslösungen ist über alle Branchen hinweg ungebrochen. Im Rahmen der unterschiedlichsten Aufgaben kommen Automationsanwendungen zum Einsatz“, erklärt Jerry Abraham, President of RS PRO und fügt hinzu:„Das RS PRO-Sortiment industrieller Automatisierungslösungen wurde entwickelt, um Ingenieuren, Technikern und Einkäufern eine große Auswahl an Produkten sowie hochwertige, kostengünstige Lösungen zu bieten. Der jüngste Schritt bedeutet eine deutliche Ausdehnung des Angebots. Kunden können so sehr schnell alles was sie benötigen aus einer Hand beziehen.“ Jedes RS PRO-Produkt wird laut Distributor nach anspruchsvollen Standards geprüft, getestet und auditiert, bevor es mit einem speziellen Gütesiegel ausgezeichnet und in das Sortiment aufgenommen wird.