„Gemeinsam was bewegen“

Drei Winteraktion sorgt für 26.000 Suppen beim Caritas Wien-Suppenbus

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 31.01.2024

Drei CEO Rudolf Schrefl und Caritasdirektor Klaus Schwertner kochen gemeinsam den ersten Minestrone-Suppenkessel im Rahmen der Drei Hilft-Winteraktion. (© Drei / Wirl Photo)

Wie im vergangenen Jahr unterstützt Drei auch dieses Jahr den Canisibus der Caritas Wien im Rahmen der Winteraktion seiner sozialen Initiative „Drei hilft“. Unter dem Motto „Gemeinsam was bewegen“ hat der Telekom-Anbieter bis zum 30. Jänner pro 1.000 Schritte seiner Social-Media-Follower einen Teller warme Suppe für die Canisibus-Gäste gespendet. Die Drei Community sorgte auch diesmal wieder für ein erfreuliches Endergebnis: Rund 26.000 warme Suppen. Damit können die Canisibus-Gäste 13 Wochen lang täglich mit warmen Mahlzeiten versorgt werden.

„Die Drei Hilft-Winteraktion ist schon zur beliebten, alljährlichen Tradition geworden, mit der wir alle gemeinsam was bewegen können. Der Deine-Schritte-helfen-Bonus hat unsere Social Media-Community zu mehr Bewegung motiviert. Danke an alle fürs Mitmachen und ihre geposteten Schritte, für die wir rund 26.000 warme Suppen an den Caritas Wien-Suppenbus spenden“, freut sich Drei CEO Rudolf Schrefl. „Es war mir eine Freude, die ersten 140 Liter davon gemeinsam mit Klaus Schwertner zu kochen und an Canisibus-Gäste zu verteilen.“

Der Canisibus ist in Wien jeden Abend unterwegs, um den Menschen heiße Suppe und Brot zu bringen. Täglich stehen die beiden Essensbusse und ein eBike zur selben Zeit an denselben zehn Plätzen. Viele der täglich bis zu 400 Gäste bekommen hier die einzige warme Mahlzeit am Tag. So werden von Freiwilligen jährlich rund 90.000 Teller Suppe frisch gekocht, ausgefahren und verteilt.

„Der Canisibus ist täglich bei jedem Wetter für unsere Gäste im Einsatz, um sie mit einer warmen Suppe zu versorgen“, erklärt dazu Caritasdirektor Klaus Schwertner. „Diese Beständigkeit ist sehr wichtig – für viele ist unsere Suppe die einzige warme Mahlzeit des Tages. Ich freue mich sehr, dass auch dieses Jahr bei der Drei Hilft-Winteraktion so viel Solidarität gezeigt wurde und insgesamt Suppen für 13 Wochen ermöglicht werden konnten. Ein wirklich tolles Ergebnis! Vielen Dank an Drei und an die gesamte Community, die mit kleinen Schritten Großes bewirkt haben.“