Waschmaschinen, Waschtrockner & Kühlgeräte

Gorenje: Spitzenpositionen und starkes Wachstum

Hausgeräte | 0 | Unternehmen | Stefanie Bruckbauer | 05.02.2024

Hisense Gorenje Austria hatte ein sehr erfolgreiches Jahr 2023. So wurde u.a die Marktführerschaft im Waschmaschinen-Sektor, bezogen auf die verkaufte Stückzahl, erreicht. Nun gelang mit der Marke Gorenje zuletzt auch der Sprung auf Platz eins bei Waschtrocknern, und auch bei Kühlgeräten zeige sich ein starkes Wachstum, wie das Unternehmen informiert.

Seit den 1970iger Jahren ist Gorenje in Österreich aktiv, die letzten sechs Jahre im Markenverbund mit Hisense. 2023 verzeichnete der Haushaltsgeräte-Hersteller sein bisher erfolgreichstes Jahr, vor allem im Waschmaschinen-Segment, wie GF Andreas Kuzmits berichtet: „Ausgehend von einem einstelligen prozentualen Marktanteil im Jänner erreichten wir im Dezember 18,2 Prozent und damit die klare Spitzenposition. Die Jahresübersicht weist Gorenje bei der Stückzahl mit 13,9 Prozent auf Position zwei aus – ein Plus von fünf Prozentpunkten gegenüber 2022.“

Ähnlich sei das Bild bei Waschtrocknern: „Ausgehend von 2,6 Prozent im Jahr 2022, erreichten wir schließlich 10,4 Prozent. Die November- und Dezember-Zahlen wiesen Gorenje – sowohl in Stück als auch im Wert – bei Waschtrocknern auf Rang eins aus. Über das Jahr betrachtet ist Gorenje in Bezug auf die Stückzahl die neue Nummer eins im Waschtrockner-Segment“, beschreibt Kuzmits.

Vor allem der Fokus auf Energieeffizienz (übrigens ein weiterer Baustein in der Wachstumsstrategie des Unternehmens), die einfache Bedienung und ein „hervorragendes“ Preis-Leistungs-Verhältnis tragen zum Erfolg bei, wie der GF weiter ausführt: „Gerade in wirtschaftlich turbulenten Zeiten ist es uns wichtig, mit unseren Produkten ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis zu gewährleisten. Wir freuen uns, dass dies kundenseitig honoriert wird.“

„Dreifache Führungsposition“

Im Bereich der Kühlgeräte soll die Marktanalyse für Hisense Gorenje Austria im Dezember (in Stück) sogar eine dreifache Führungsposition ausweisen, nämlich bei Kühl-Gefrier-Kombinationen, freistehenden Kühlgeräten und Ein-Tür-Kühlschränken. „Im Side-by-Side- und Multi-Door-Bereich klettere die Hisense-Gruppe von 17,1 Prozent im Jänner auf über 30 Prozent ab Oktober 2023“, so Kuzmits, der sich über die positive Entwicklung im Cooling-Bereich natürlich freut: „Ganz besonders freut uns das große Kundenvertrauen im Multi-Door-Segment, in dem Hisense der weltweite Innovationsführer ist.“ Laut dem GF erreichte das Unternehmen diese Position im Kühlbereich ua. durch eine flexible Temperaturzone, die sowohl zum Kühlen als auch zum Gefrieren genutzt werden kann, ein vielseitiges, smartes 21-Zoll-Display und die ConnectLife-App, die es ermöglicht, Lebensmittel zu verwalten und somit Lebensmittelabfälle zu reduzieren. Das Credo von Hisense Gorenje Austria laute auch im Kühlbereich, „in jedem Preissegment das Maximum an Technologie zur Verfügung zu stellen“. „Allerdings“, so Kuzmits abschließend, „darf das nicht auf Kosten der einfachen Bedienbarkeit gehen, denn auch dadurch zeichnen sich unsere Produkte aus.“