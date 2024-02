Editor's Choice Bis zu 2.700 Stellen weltweit sind potenziell von Abbau oder Verlagerung betroffen

„Miele startet weltweites Effizienzprogramm“

Hausgeräte | 0 | Unternehmen | Stefanie Bruckbauer | 06.02.2024

Soeben kam die erwartete Aussendung von Miele. Demnach habe den weltweiten Einbruch der Nachfrage nach Hausgeräten sowie die drastischen Preissteigerungen auf der Kostenseite auch die Miele Gruppe zu spüren bekommen. Um langfristig gegenzusteuern, wurde ein umfassendes Programm „zur weiteren Verbesserung der Strukturen, Prozesse und Kostenpositionen“ gestartet, wie geschrieben wird. Eine Folge ist die „substanzielle Senkung der Personalkosten“, soll heißen: Weltweit könnten bis zu 2.700 Stellen entfallen oder von Verlagerung betroffen sein. Zudem sollen in Stufen bis 2027 fast alle Waschmaschinen für den Haushalt im polnischen Ksawerów montiert werden.

In den letzten Tagen wurde schon viel über gravierende Veränderungen bei Miele gemunkelt (elektro.at berichtete), nun gab die deutsche Miele Geschäftsleitung folgendes bekannt: „Nach drei wachstumsstarken Jahren in Folge verzeichnet die Hausgerätebranche als Ganzes für das Jahr 2023 ein weltweit rückläufiges Geschäft. Neben dem Ende der coronabedingten Sonderkonjunktur haben sich hier vor allem die wirtschaftlichen Folgen des Ukrainekriegs ausgewirkt. Und anders als bei früheren Abkühlungen der Märkte macht sich dies besonders im Premiumsegment bemerkbar. In diesem Umfeld ist der vorläufige Umsatz der Miele Gruppe um etwa 9 Prozent zurückgegangen; bei den verkauften Stückzahlen beträgt der Rückstand zum Vorjahr etwa das Doppelte. Anzeichen für eine baldige Erholung der Märkte sind nicht in Sicht. Gleichzeitig sorgt die hohe Inflation für deutlich höhere Kosten auf der Beschaffungsseite, etwa für Material und Energie, sowie bei den Tarifentgelten.“

Nachhaltige Veränderung

„Was wir derzeit erleben, ist keine vorübergehende Konjunkturdelle, sondern eine nachhaltige Veränderung der für uns relevanten Rahmenbedingungen, auf die wir uns einstellen müssen“, so die Geschäftsleitung der Miele Gruppe heute in einer internen Information an die Mitarbeiter. Deshalb werde man „schnell und entschlossen handeln“, um aus dieser herausfordernden Situation gestärkt hervorzugehen. Den Rahmen hierfür liefere eine konzernweite Kosten- und Effizienzinitiative mit der Bezeichnung „Miele Performance Program“, gerichtet auf die Strukturen, Prozesse und Kostenpositionen in allen Bereichen. Zur „nachhaltigen Sicherung der Wirtschaftlichkeit“ soll bis 2026 ein zusätzlicher finanzieller Handlungsspielraum von ca. 500 Mio. Euro erschlossen werden, davon mehr als zwei Drittel durch Verbesserungen auf der Umsatzseite sowie Reduktion bei den Material- und Sachkosten.

„Notwendige Reaktion auf veränderte Marktbedingungen“

Und auch bei den Personalkosten müssen deutliche Einsparungen erreicht werden, dies „nachdem in den wachstumsstarken Jahren seit 2019 in erheblichem Umfang Kompetenzen und Kapazitäten zusätzlich aufgebaut wurden“, wie Miele sagt. „Der veränderten Marktlage folgend, sind nun jedoch Anpassungen unausweichlich. Davon sind nach derzeitiger Planung weltweit bis zu 2.000 Stellen potenziell betroffen, und dies vorwiegend in den sogenannten „indirekten Bereichen“, also „nicht an den Produktionsmaschinen und Montagelinien“.

Verlagerung nach Polen unausweichlich

Zudem seien erhebliche Anstrengungen notwendig, um die Wäschepflege bei Miele, die sich in einem „scharfen und stark preisgetriebenen Wettbewerb“ befindet, wieder auf eine wirtschaftlich tragfähige Basis zu stellen. Miele sagt: „Hierfür arbeitet die Business Unit Laundry an einer noch kundenorientierteren Produktstrategie, einer schlagkräftigeren Vermarktung und der Reduzierung von Komplexität. Darüber hinaus ist es nach dem derzeitigen Stand der Planungen aus Kostengründen jedoch unvermeidbar, weitere Teile der Gütersloher Waschmaschinenproduktion sowie produktionsnaher Bereiche in das Miele-Werk im polnischen Ksawerów zu verlagern.“

Fast alle Waschmaschinen für den Haushalt sollen in Ksawerów montiert werden

Vorbehaltlich der Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretungen sei nunmehr geplant, dass „in Stufen bis 2027 fast alle Waschmaschinen für den Haushalt in Ksawerów montiert werden“. Insgesamt würden im Werk Gütersloh dadurch etwa 700 Stellen schrittweise entfallen. Die übrigen Teile der dortigen Geräteproduktion wie Presswerk, Gießerei oder Bearbeitung der gegossenen Teile wären davon nicht erfasst, sondern verblieben bis auf Weiteres in Gütersloh. Dies gilt auch für die Montage der Waschtrockner und der Kleingewerbemaschinen.

2.700 von derzeit etwa 23.000 Stellen betroffen – Stellenkürzungen so sozialverträglich wie möglich

Rechnet man die beschriebenen Maßnahmen zusammen, wären demnach potenziell 2.700 von derzeit etwa 23.000 Stellen betroffen. „Das sind schwerwiegende Schritte, und uns ist sehr bewusst, dass dies viele Kolleginnen und Kollegen hart treffen wird“, sagt die Geschäftsleitung weiter. Doch nur so werde es gelingen, Miele in eine erfolgreiche Zukunft zu führen – „als starkes und unabhängiges Familienunternehmen mit konsequenter Premiumausrichtung sowie der notwendigen Ertragskraft in allen Bereichen“.

Welche Bereiche in welchem Umfang von personellen Einschnitten betroffen sein können, steht noch nicht fest, da die Details hierzu in den kommenden Monaten weiter auszuarbeiten und mit den Sozialpartnern zu verhandeln sind. „Der potenzielle Stellenabbau in der genannten Höhe bedeutet aber nicht, dass auch nur annähernd so viele Kündigungen zu erwarten sind“, so die Geschäftsleitung und: „Miele wäre nicht Miele, wenn der jetzt bevorstehende Umbau nicht so sozialverträglich wie möglich und in enger Abstimmung mit den Arbeitnehmervertretungen gestaltet würde.“ Wie angekündigt, setze man dabei auch auf einen konstruktiven Dialog mit der IG Metall.

Strategische Investitionen für Innovation und Wachstum

Im Jahr des 125-jährigen Bestehens ist ein weiteres erklärtes Ziel, die Zeichen wieder auf Wachstum zu stellen. „Hierfür kann Miele auf seine starke Marke bauen, auf einen in der Branche einzigartigen Premium- und Qualitätsanspruch, begeisternde Produkte und engagierte und kreative Teams in 50 Ländern. Außerdem sind wir ein Familienunternehmen, das nicht in Quartalen denkt, sondern in Generationen“, bekräftigt die Geschäftsleitung in ihrem Ausblick auf die kommenden Jahre. Demgemäß investiere Miele konsequent weiter in seine strategisch wichtigen Projekte. Aktuelle Beispiele sind etwa die Entwicklung der neuen Produktgenerationen, der Bau eines zusätzlichen Werkes in den USA, die vollständige Übernahme des Grillspezialisten Otto Wilde – und das angestrebte Joint Venture mit der Metall Zug AG zur Stärkung der Medizintechnik bei Miele.

Statement von Österreich GF Sandra Kolleth

Miele Österreich GF Sandra Kolleth sagt gegenüber elektro.at: „Gemäß dem Miele Performance Program stehen weltweit 2.000 Stellen weitestgehend in sogenannten indirekten Bereichen (keine Produktion-/Montagetätigkeiten) zur Disposition. Detaillierte Aussagen zu den betroffenen Bereichen können erst in den kommenden Monaten getroffen werden.

Wie angekündigt, stehen keine Produktionsstandorte zur Disposition. Zulieferwerke wie Bürmoos werden weiter Teile für andere Produktionsstandorte im Miele-Verbund liefern. Miele hält weiterhin daran fest, seine Kundinnen und Kunden in nahezu 50 Ländergesellschaften mit Premium-Produkten und Services in gewohnt exzellenter Qualität zu versorgen.“

Medien in Deutschland berichten über Kritik seitens der Gewerkschaft

Laut deutscher Tagesschau äußerte die Gewerkschaft IG Metall Kritik an den Plänen von Miele. „Zwar sei die Marktsituation für Miele derzeit angespannt. Nach den Rekordjahren 2020 bis 2022 gebe es aber keinen Grund, beim ersten Gegenwind zu solchen Maßnahmen zu greifen“, wird die Gewerkschaft zitiert.

Zitiert wird auch der nordrhein-westfälische Bezirksleiter Knut Giesler: „Das Unternehmen rücke von seinem Markenversprechen ab und setze jetzt offenbar auf billiger statt besser.“

Und die Tagesschau schreibt weiter: „Während der Corona-Pandemie hatte das Unternehmen von einer starken Nachfrage nach Haushaltsgeräten profitiert. 2022 war der Umsatz um 12,2 Prozent auf 5,43 Milliarden Euro gestiegen, so viel wie noch nie in der Firmengeschichte. Zahlen für 2023 liegen noch nicht vor.“