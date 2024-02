Mit qualifizierten Fachkräften zu mehr Qualität beim Glasfaser-Ausbau

Amadys Academy startet

Am neuen Wiener Standort steht für die Amadys Academy eine moderne Lehrwerkstatt zur Verfügung. (© D.Schebach)

Ab sofort bietet End-to-End-Systemintegrator Amadys an seinem Standort in Wien ein breitgefächertes Angebot an praxisorientierten Schulungen, Aus- und Weiterbildungen sowie Expertenwissen zu den Themen FttX-Ausbau und Glasfasertechnologie an. Damit trägt das Unternehmen dazu bei, einheitliche Aus- und Weiterbildungsstandards für Fachkräfte im Glasfaserausbau zu schaffen, und sorgt für mehr Qualität beim Breitbandausbau.

„Der Bedarf an qualifizierten Fachkräften für den schnellen und erfolgreichen Breitbandausbau ist immens“, sagt Jürgen Albrecht, Senior Application Engineer bei Amadys powered by Netceed. „Wir erwarten in den kommenden Jahren ein enormes Wachstum im Breitbandausbau. Schließlich sind Highspeed-Netze zentral für die Digitalisierung. Gut ausgebildete und kompetente Fachkräfte sind daher entscheidend, damit der Glasfaserausbau schnell vorangeht. Mit der Amadys Academy unterstützen wir Fachkräfte in allen Phasen des Glasfaserausbaus – von der Netzplanung bis zur letzten Meile. Zugleich wollen wir dazu beitragen, einheitliche Aus- und Weiterbildungsstandards für Fachkräfte im Glasfaserausbau zu schaffen. Beides tun wir an unseren drei Standorten in Deutschland und Österreich.“ Auf insgesamt 350 Quadratmetern Schulungsfläche können über die Standorte verteilt bis zu 69 Teilnehmer an den Seminaren teilnehmen.

Die Amadys Academy schult aber nicht nur am jüngst bezogenen Standort in Wien, sondern auch an den beiden deutschen Standorten in Wuppertal und Kabelsketal. Außerdem werden Schulungen in Kooperation mit Technologiepartnern wie CommScope, Fiber Experts und Vetter GmbH Kabelverlegetechnik veranstaltet.

