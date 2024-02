Für Finanzen und Digitalisierung

Werner Schwarz verstärkt das Team von Emporia

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 14.02.2024

Werner Schwarz verantwortet seit Jänner bei emporia Telecom die Bereiche Finanzen und Digitalisierung.

Seit Jänner verstärkt Werner Schwarz das Team von Emporia Telecom. Der 46-Jährige verantwortet beim Linzer Smartphone-Hersteller seit Jänner die Bereiche Finanzen und Digitalisierung.

Der Leondinger kann auf eine internationale Karriere in den USA, Europa und China verweisen. Als kaufmännischer Geschäftsführer und Integrationsmanager war Schwarz unter anderem für Unternehmen wie Primetals Technologies und voestalpine Metal Forming tätig.

Zuletzt war Schwarz Unternehmensgründer und CEO eines High-Tech-Startups mit 30 Mitarbeitern. Der gebürtige Innviertler mit ausgeprägter hands-on-Mentalität hat Software Engineering in Hagenberg und General Management u.a. in Wien und New York studiert.