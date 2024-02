Editor's Choice E&W 1-2/2024

Messe lebt

Hintergrund | 1 | | Dominik Schebach | 13.02.2024

Die E&W 1-2/2024 ist da.

Sie sind Marktplätze für Neuigkeiten, Drehscheiben für Informationen und ganz allgemein der Treffpunkt der Branche. Nach der Corona-Zwangspause erleben Messen ein Comeback: Die REXEL expo zeigt, dass sich das heimische Publikum begeistern lässt, voll im Plan liegt RX bei der Organisation der EFHT und mit den E-Players steht ein weiteres neues Format in den Startlöchern. Lesen Sie hier eine kleine Vorschau zur E&W 1-2/2024.

Die ersten Flächen sind bereits gebucht. Im Gespräch mit E&W berichtet Messeleiterin Barbara Riedl über den Stand der Vorbereitungen, neue Themen und die Zusammenarbeit mit der Branche für die EFHT 2024. Die Pläne von RX Global, sich aus Österreich zurückzuziehen, haben demnach keine Auswirkungen auf die Organisation der Messe.

Die REXEL expo konnte bei ihrer zweiten Auflage neuerlich Maßstäbe: Über 140 Aussteller und mehr als 5.000 Besucher kamen in die Messe Wels, um sich aus erster Hand über aktuelle Produkte, Themen und Dienstleistungen aus allen Bereichen der Branche zu informieren.

Das Bundesgremium beschreitet neue Wege in puncto Fachkräfterekrutierung und kooperiert mit der Austrian Business Agengy (ABA): Ein Webinar Anfang März zeigt, wie Personal von außerhalb der Landesgrenzen ins Unternehmen geholt werden kann.

Der Servicebetrieb Elektrotechnik Hochegger fährt für Marken wie elektrabregenz, Beko oder Bora im Süden von Österreich im Kundendienst. Gleichzeitig ist das Grazer Unternehmen einer der erfolgreichsten heimischen Wertgarantie-Partner. Wie der Spezialversicherer zu einer zentralen Säule der Unternehmensstrategie wurde, schildern die beiden GF Michael Gruber und Mario Reiter.

Von Pfuschern und Professionisten berichtet Markus Gubler in seinem Gastkommentar. Der eidgenössisch dipl. Audio- und Videoelektroniker sowie Aftersales Verantwortliche von Ingram Micro hat sich in Wiener Reparatur Cafés angesehen, was es mit dem „gemeinnützigen Reparieren“ auf sich hat.

Jan Schalie hat turbulente Zeiten hinter sich. Gegen sein Unternehmen „Schalie Electronics“ wurde vergangenen Dezember ein Insolvenzverfahren auf Fremdeintrag eingeleitet. Inzwischen ist das Unternehmen wieder in ruhigerem Fahrwasser. E&W traf den Wiener Elektrohändler zum Gespräch.

Die Suche nach geeigneten Lehrlingen ist für manche Unternehmen eine große Herausforderung. Daher hat die Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH eine aufregende Kampagne gestartet, um junge Menschen für eine Lehrausbildung zu gewinnen.

Hausgeräte

Im Hausgeräteressort erwartet Sie u.a. ein Interview mit Andreas Kuzmits. Der Hisense Gorenje Austria GF berichtet von der Erfolgswelle, auf der das Unternehmen mit seinen zwei Marken seit einiger Zeit schwimmt, erklärt, wo er die Gründe für diese Entwicklung ortet, und kündigt an, dass all das „erst der Anfang“ sei.

Darüber hinaus haben wir den aktuellen Flaggschiff-Akkusauger von Samsung, den „Bespoke Jet Pro“ mit „All-in-One Clean Station“, dem E&W-Praxistest unterzogen, wir zeigen die jüngsten Kaffeemaschinenmodelle von der Design-Kleingerätemarke Smeg und werfen einen Blick auf die Hausgeräteneuheiten, die auf der CES in Las Vegas vorgestellt wurden.

Telekommunikation

Was können wir in der Telekommunikation für 2024 erwarten? Welche Entwicklungen werden den Markt prägen? Für die erste Ausgabe der E&W im Neuen Jahr haben wir uns bei den Netzbetreibern umgehört, von welchen Trends sie für die kommenden Monate ausgehen.

Seit 2008 ist Lorel Cengu in der Telekommunikation tätig. Nun expandiert der Mediaphone-GF in Richtung Zubehör. Denn der Salzburger hat eine Lücke im Markt ausgemacht, welche er mit seiner Marke Rabbiter besetzen will.

Multimedia

In der Unterhaltungselektronik dreht sich diesmal alles um die CES in Las Vegas. Auch heuer lieferte die Technikmesse wieder viele Highlights. E&W gibt einen Überblick.

TP Vision, das Unternehmen hinter Philips TV & Audio, geht mit der größten Verkaufskampagne seit Unternehmensbestehen an den Start. Im Mittelpunkt steht ein großes Gewinnspiel, das die Herzen Fußballbegeisterter höherschlagen lässt, und mit E&W/ elektro.at hat man ebenfalls die Chance „mitzuspielen“.

Der neue ORF-Beitrag hat schon vor seiner Einführung hohe Wellen geschlagen, mit 1. Jänner hat es die GIS-Gebühr abgelöst. E&W hat dazu die wichtigsten Zahlen und Daten gesammelt.

Erneuerbare Energie

Eine bedenkliche Entwicklung hat die jüngste Studie „Erneuerbare Energien in Österreich 2024” zutage gefördert: Nachhaltige Klimapolitik, Elektromobilität und Erneuerbaren-Ausbau befinden sich in einem (Zu-)Stimmungstief.

Auf Schiene ist indes das ElWG: Die Begutachtungsfrist läuft, die Reaktionen der Erneuerbaren-Branche waren durchaus positiv.

Am 25. Jänner war es wieder soweit: Die PV-Branche traf sich zum jährlichen Kick-Off von suntastic.solar im Schlosshotel Mondsee. E&W war auch vor Ort.

Und in Wels steht mit der WEBUILD Energiesparmesse Anfang März ein Branchenhighlight vor der Tür – mit dabei ist u.a. auch wieder Energy3000 solar.