Drei präsentiert neue Internet- und Smartphone-Tarife ohne Servicepauschale

15.02.2024

Drei stellt sein Tarif-Portfolio neu auf und verabschiedet sich von der Servicepauschale.

Drei hat heute sein neues Portfolio an Internet- und Smartphone-Tarifen vorgestellt. Im Bereich der Datentarife setzt Drei nun auf seine neuen „Glasfaser-ready“ FIX Internettarife, womit ein freier Wechsel zur neueste Technologie möglich ist. Zudem verabschiedet sich der Betreiber offiziell von der Servicepauschale und will in Zukunft die genutzten Serviceleistungen nur noch anlassbezogen abrechnen. Gleichzeitig senkt Drei das Aktivierungsentgelt von den bisherigen 69,90 Euro auf 9,90 Euro.

„Mit unserem neuen Tarifportfolio machen wir das Leben aller Menschen in Österreich noch einfacher. Einzigartig an unseren neuen FIX Internet-Tarifen ist, dass diese bereits Glasfaser-ready sind. Das heißt, man schließt heute einen 5G-Tarif ab und kann dann kostenlos auf Glasfaser umsteigen, sobald diese Technologie am Wohnort verfügbar ist“, erklärt Günter Lischka, Chief Commercial Officer (CCO) von Drei. „Bei allen neuen Smartphone-Tarifen mit 24 Monatsbindung setzen wir weiterhin auf unlimitiertes 5G Datenvolumen. Außerdem verrechnen wir bei allen Internet- und Smartphone-Tarifen ab dem 15. Februar Serviceleistungen nur noch anlassbezogen und nicht mehr pauschal.“ Eine Übersicht über die neuen Entgelte bietet www.drei.at/servicegebuehren

Neue DataNet und FIX Data Internettarife – sechs Monate gratis

Mit seinen Internettarife für 5G (auch 4G-fähig), 5G+ oder Glasfaser will Drei allen Zielgruppen die neueste Technologie zu einem attraktiven Preis bieten: von MyLife Jugendtarifen über SIM Only bis zu

Drei CCO Günter Lischka zu den neuen Internet-Tarifen : „Einzigartig an unseren neuen FIX Internet-Tarifen ist, dass diese bereits Glasfaser-ready sind. Das heißt, man schließt heute einen 5G-Tarif ab und kann dann kostenlos auf Glasfaser umsteigen, sobald diese Technologie am Wohnort verfügbar ist.“ (© Drei)Vertragstarifen mit 24-Monatsbindung – beginnend mit einem günstigen Einstiegspreis von 18,90 Euro monatlich (für MyLife DataNet 50 bzw. DataNet SIM 40). Zum Auftakt der neuen DataNet und FIX Data Tarife erhalten Neu- und Bestandskunden bei Vertragsverlängerung in das neue Portfolio bei 24-Monatsbindung die ersten sechs Monate gratis.

Der Clou bei den neuen FIX Data Tarifen: Der Wechsel auf Glasfaser wird vereinfacht. Der Glasfaserausbau in Österreich nimmt zwar zunehmend Fahrt auf. Trotzdem gibt es immer noch viele Regionen, in denen die schnellste Internet-Technologie nicht verfügbar ist. Die neuen FIX Data Tarife von Drei sind aber heute schon dafür bereit. Am Anfang surfen Kunden mit 5G+ und sobald Glasfaser vor der Tür steht, kann kostenlos gewechselt werden.

Neu im Drei Portfolio ist Drei TV Basic: Echtes Fernsehen mit 43 Sendern in HD zum Live-Streamen um nur 5,90 Euro pro Monat. Auf Wunsch erhalten neue Internetkund:innen das neue Drei TV Basic sechs Monate lang gratis. Mehr auf www.drei.at/internet

Neue Unlimited Sprachtarife für alle Zielgruppen

Die ab 15. Februar verfügbaren neuen Smartphone-Tarife mit 24 Monatsbindung inkludieren unlimitierte 5G Daten und richten sich an unterschiedliche Zielgruppen:

– Attraktive SIM Only-Tarife für preissensible Verbraucher

– Unlimitierte 5G MyLife Sprachtarife für Jugendliche bis zum vollendeten 27. Lebensjahr mit oder ohne 5G Smartphone

– Unlimitierte 5G Tarife inkl. hochwertigem 5G Smartphone ab 25,90 Euro – inklusive Teilzahlungsmöglichkeiten.

Gleichzeitig gibt es in ausgesuchten neuen Unlimited Sprachtarifen aufgrund der großen Nachfrage internationale Freiminuten nach Bosnien und Herzegowina sowie Serbien. Mehr auf www.drei.at/unlimited

Neben Privatkunden richten sich die neuen Drei Unlimited Tarife auch an Geschäftskunden, die auf Wunsch ein Gerätepool-Budget erhalten. Bestehende Drei Kund:innen können innerhalb der Drei Tarifwechsel-Systematik auf die neuen Drei Tarife umsteigen.

Unlimited Mix: Zusätzlich 10% Ersparnis ab zwei kombinierten Tarifen

Melden Kunden zumindest zwei mit dem Unlimited Mix kompatible Telefonie- oder Internettarife (auch SIM only) unter einem Kundenkonto an, erhalten sie als Unlimited Mix Vorteil eine Rechnungsgutschrift in Höhe von 10 % der jeweiligen Grundgebühr auf jeden kompatiblen Tarif. Im Gegensatz zu anderen Community-Angeboten, bei denen nur zusätzliche Anmeldungen zum ersten Tarif einen Rabatt erhalten, bietet Drei mit Unlimited Mix auch auf den ersten Tarif minus 10 Prozent auf die monatliche Grundgebühr.

5G-Netzausbau schreitet voran

Im Rahmen der größten Netzausbau-Offensive in seiner Unternehmensgeschichte investiert Drei rund 1,2 Milliarden Euro in die Errichtung eines völlig neuen Netzes. Der 5G Ausbau von Drei schreitet mit großen Schritten voran und erreicht laut Angaben des Betreibers bereits vier von fünf Haushalte und Unternehmen landesweit mit der nächsten 5G Generation – auch in bisher unterversorgten Regionen.

Als erster österreichweit aktiver Telekommunikationsbetreiber hat Drei im September 2022 die nächste Entwicklungsstufe im Mobilfunk 5G Standalone für Haushalte und Unternehmen freigeschalten. Technisch steckt dahinter ein reines 5G Kernnetz. Dies ermöglicht noch höhere und stabilere Datenübertragungen. Erstmals weltweit nutzt Drei diese Vorteile auch für Privatkunden und bietet mit seinen 5G+ FIX Tarifen seit September 2022 mobiles Internet für zuhause mit Bandbreiten-Garantie an.