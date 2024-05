Fingierte Briefe des Regulators mit Zahlungsaufforderungen im Umlauf

RTR warnt vor Betrug

Telekom Hintergrund | 0 | | Dominik Schebach | 06.05.2024

Derzeit ist wieder einmal ein besonders dreister Betrugsversuch am Laufen: Unbekannte Dritte versenden im Namen der Rundfunk und Telekom-Regulierungs-GmbH, besser bekannt als RTR, Briefe mit einer Zahlungsaufforderung für eine Service-Gebühr. Wie die RTR in einer Aussendung mitteilte, sind diese Briefe unbedingt zu ignorieren, denn die RTR verrechnet keinerlei Gebühren und stellt auch keine Rechnungen an Endnutzer aus!

Die Schreiben sind professionell gemacht: Die Briefe sind mit dem RTR-Logo, RTR-Kontaktdaten und einem QR-Code versehen. Wird der QR-Code gescannt, kommt man zu einer gefälschten Website und nach einem weiteren Klick zu einem Formular, in dem man seine Kontodaten zur Abbuchung der Servicegebühr bekannt geben soll.

Die RTR hält dazu fest, dass sie keinerlei Gebühren verrechnet und auch keine Zahlungsaufforderungen verschickt. Bei den versendeten Briefen handelt es sich ausnahmslos um Fälschungen. Die RTR hat bereits Schritte in die Wege geleitet, um die Websites, die über die in den Briefen enthaltenen QR-Codes erreichbar sind, offline nehmen zu lassen.