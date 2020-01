Hot! „Neue Maßstäbe bei Flexibilität und Bedienkomfort“

Triflex HX1: Mieles erster Akku-Handstaubsauger

Kleingeräte | 2 | | Stefanie Bruckbauer | 08.01.2020

Schon lange hat man auf den ersten Handstick von Miele gewartet – nun ist er da. Das Gerät heißt „Triflex HX1“ und es punktet laut Hersteller durch sehr gute Saugeigenschaften und außergewöhnliche Flexibilität.

Viele haben darauf gewartet nun ist er da: der erste Handstick bzw. Akku-Handstaubsauger von Miele, genannt Triflex HX1, der neue Maßstäbe bei Flexibilität und Bedienkomfort setzten soll, wie Miele beschreibt.

Die Marktzahlen zeigen: Bereits jeder vierte Staubsaugerkäufer in Österreich greift heute zu einem Gerät mit Akku, Tendenz weiter steigend. Nun bringt auch der langjährige Marktführer bei den Bodenstaubsaugern für dieses noch relativ junge Segment ein überzeugendes Modellprogramm. Der neue Miele Handstick heißt „Triflex HX1“ und er punktet laut dem Hersteller durch sehr gute Saugeigenschaften und außergewöhnliche Flexibilität. Zur Auswahl stehen drei Modelle in fünf Farben. Entwickelt und produziert wird der Triflex im Miele-Werk Bielefeld. Das 3-in-1-Konzept, der Twist2open-Mechanismus zum Entleeren des Staubbehälters, sowie die Bodendüse mit Brilliant Light sind zum Patent angemeldet.

Der Triflex HX1 unter der Lupe

Miele beschreibt den Triflex auf Grund des innovativen 3-in1-Konzeptes zu einem „wahren Multitalent“. Als „Herzstück“ wird die PowerUnit genannt. Diese besteht aus Motoreinheit, Akku und Staubbox, die sich individuell am Gerät platzieren lässt. Miele erklärt: „Mit nur wenigen Handgriffen kann das Gerät nach persönlicher Präferenz konfiguriert werden. Wenn sich die PowerUnit im oberen Bereich befindet, kann bequem unter Möbel gesaugt werden oder bei Abnahme der Elektrobürste auch an der Decke. Befindet sie sich dagegen im unteren Bereich, verschiebt sich der Schwerpunkt und das Gewicht entsprechend – das ist die beste Position, um auch große Flächen anstrengungsfrei saugen zu können. In dieser Einstellung kann der Triflex zudem eigenständig stehen, praktisch auch für kurze Saugpausen. Zum Reinigen von Polstermöbeln oder Autositzen kann die PowerUnit im Solobetrieb als Handstaubsauger verwendet werden.“

„Im Markt einzigartig“

„Diese besondere Flexibilität in der Handhabung, verbunden mit kraftvoller Reinigung und bis zu 120 Minuten Akkupower machen den Triflex im Markt einzigartig“, sagt Elisabeth Leiter, Marketingleiterin Miele Österreich. „Für die nötige Energie sorgt ein Lithium-Ionen-Akku des deutschen Premium-Herstellers Varta, der mit sieben Hochleistungszellen ausgestattet ist. Damit erreicht der Triflex eine Laufzeit von bis zu 60 Minuten. Eine Besonderheit des Triflex ist die Möglichkeit, den Akku zu wechseln und damit die Laufzeit zu verdoppeln“, so Leiter weiter. Das Spitzenmodell Triflex HX1 Pro ist übrigens serienmäßig mit einem zweiten Akku ausgestattet und verfügt somit quasi über eine Laufzeit von bis zu 120 Minuten. Mit der Multi Floor XXL Elektrobürste lassen sich in der zweiten Leistungsstufe in circa 34 Minuten bis zu 125 Quadratmeter reinigen.

Der Triflex lässt sich in die beiliegende Wandhalterung einsetzen. „Wer hierfür keinen geeigneten Platz findet oder Bohrlöcher vermeiden möchte, kann den Triflex ohne Halterung senkrecht stellen und das Ladekabel direkt in das Gerät stecken. Fehlt am Abstellort eine Steckdose, kann der Akku separat geladen werden, unabhängig vom Gerät und ohne Wandhalterung“, ergänzt Miele.

Wie Miele sagt, ist der Triflex so leistungsstark wie ein herkömmlicher Staubsauger und bietet dabei eine „erstklassige Reinigungsleistung auf Teppichen wie auch auf Hartböden“. Seine Saugleistung schöpft er aus der sogenannten Vortex-Technologie (die Miele Kunden übrigens vom beutellosen Staubsauger Blizzard CX1 kennen). Eine gründliche Reinigung auf allen Bodenbelägen soll die 28 Zentimeter breite Multi Floor XXL Bürste des Triflex mit einer elektrisch betriebenen Bürstenwalze sicherstellen. „Sie erkennt selbstständig den Bodenbelag und passt die Leistung automatisch an“, erläutert Miele. Bei den Modellen HX1 Cat & Dog sowie HX1 Pro ist die Elektrobürste darüber hinaus mit LED-Licht (BrilliantLight) ausgestattet.

Der Triflex ist mit einem dreistufigen Filtersystem ausgestattet. „Dieses sorgt für hygienische Entleerung und saubere Abluft“, wie Miele sagt. „Mittels Monozyklontechnologie wird der grobe Schmutz vom Feinstaub separiert. Der Grobschmutz sammelt sich in der Staubbox, die sich mittels ‚Twist2open‘-Mechanismus einfach nach unten entleeren lässt. Feine Staubpartikel gelangen hingegen in die zweite Filterstufe, wo sie im Feinstaubfilter gesammelt werden, sodass bei der Entleerung kaum Staub aufgewirbelt wird. Im letzten Schritt gelangt die Abluft durch den wartungsfreien Abluftfilter“, so Miele weiter. Bei den Modellen HX1 Cat & Dog sowie HX1 Pro ist der Abluftfilter ein HEPA Lifetime Filter. „Dieser filtert sogar feinste Allergene und Feinstaub aus der eingesogenen Raumluft“, schildert der Hersteller.

Das Design des Triflex trägt unverkennbar die Handschrift von Miele. Drei Modellvarianten in fünf Farben stehen zur Auswahl: die Basisvariante ist in Lotosweiß, Graphitgrau und Rubinrot erhältlich. Der HX1 Cat & Dog in Obsidianschwarz verfügt über zusätzliche Ausstattungsmerkmale sowie eine Electro Compact Handbürste, die Polstermöbel oder Autositze leicht und zuverlässig von Tierhaaren und Flusen befreien soll. Das Spitzenmodell HX1 Pro in der Farbe Infinitygrau pearlfinish wird mit einem Zusatzakku geliefert. Alle Modelle sind serienmäßig mit Saugpinsel, Fugendüse und Polsterdüse ausgestattet. Electro Compact Handbürste, Zusatzakku und Ladeschale sind auch als nachkäufliches Zubehör erhältlich.

Der „Triflex HX1“ auf einen Blick

System : Kabelloser 3-in-1 Handstaubsauger ohne Staubbeutel

: Kabelloser 3-in-1 Handstaubsauger ohne Staubbeutel Reinigungsleistung : Vortex-Technologie mit drei Filterstufen; extra breite Elektrobürste Multi Floor XXL mit automatischer Bodenerkennung

: Vortex-Technologie mit drei Filterstufen; extra breite Elektrobürste Multi Floor XXL mit automatischer Bodenerkennung Akkutyp : Wechselbarer Lithium-Ionen-Akku (25,2 Volt) des Premium-Herstellers Varta, mit 7 Hochleistungszellen

: Wechselbarer Lithium-Ionen-Akku (25,2 Volt) des Premium-Herstellers Varta, mit 7 Hochleistungszellen Laufzeit laut Herstellerangaben : Bis zu 60 bzw. 120 Minuten in der ersten Leistungsstufe mit der PowerUnit solo; bis zu 25 bzw. 50 Minuten in der zweiten Leistungsstufe mit Elektrobürste; bis zu 17 bzw. 34 Minuten in der maximalen Leistungsstufe mit Elektrobürste

: Bis zu 60 bzw. 120 Minuten in der ersten Leistungsstufe mit der PowerUnit solo; bis zu 25 bzw. 50 Minuten in der zweiten Leistungsstufe mit Elektrobürste; bis zu 17 bzw. 34 Minuten in der maximalen Leistungsstufe mit Elektrobürste Flächenleistung : Bis zu 125 m² bzw. bis zu 250 m²

: Bis zu 125 m² bzw. bis zu 250 m² Ladedauer : 4 Stunden

: 4 Stunden Staubbehältervolumen : 0,5 Liter

: 0,5 Liter Abluftfilter : Hygiene Lifetime (lt. Hersteller wartungsfrei) / HEPA Lifetime (lt. Hersteller wartungsfrei)

: Hygiene Lifetime (lt. Hersteller wartungsfrei) / HEPA Lifetime (lt. Hersteller wartungsfrei) Motorleistung : Watt + 50 Watt

: Watt + 50 Watt Leistungsregulierung : Dreistufiger Schieberegler

: Dreistufiger Schieberegler Gewicht :3 ,7 kg (inkl. Saugrohr und Elektrobürste Multifloor XXL)

:3 ,7 kg (inkl. Saugrohr und Elektrobürste Multifloor XXL) Bedienkomfort : Elektrosaugbürste / Elektrosaugbürste mit Brilliant Light; freistehende Park- und Abstellfunktion; integriertes Zubehör (Saugpinsel, Polsterdüse, Fugendüse)

: Elektrosaugbürste / Elektrosaugbürste mit Brilliant Light; freistehende Park- und Abstellfunktion; integriertes Zubehör (Saugpinsel, Polsterdüse, Fugendüse) UVP: ab 499 Euro