Branchenallianz öffnet sich für den Gesamtmarkt

Austrian Mobile Power wird zu Smart Mobility Power

Hintergrund Bilder | 0 | | Wolfgang Schalko | 17.01.2020 |

Mit über einem Jahrzehnt Erfahrung bietet das Team von Smart Mobility Power aktuelle Umfragen, Analysen, Strategien, Qualifizierungsmaßnahmen und Eventkonzepte.

Die vor zehn Jahren gegründete E-Mobilitäts-Branchenallianz Austrian Mobile Power (AMP) wird als Verein per Anfang 2020 geschlossen. Das Know-how, die erfolgreichen Dienstleistungen und Veranstaltungen werden in der neu gegründeten „Smart Mobility Power GmbH“ für Marktakteure geöffnet. AMP wurde 2009 von den Gründungs-mitgliedern AIT, AVL, KTM, MAGNA, SIEMENS und VERBUND ins Leben gerufen, um Österreich ins Zeitalter der E-Mobilität zu führen, gemeinsam Aktivitäten voranzutreiben und notwendige Awareness für das Thema zu schaffen. Zuletzt haben 46 Top-Unternehmen und Organisationen unter dem Dach der Allianz ihre Kräfte gebündelt.

Diese strategischen und operativen Dienstleistungen erbringt ab sofort die Smart Mobility Power, die nun in der Gesellschaftsform einer GmbH alle Interessenten am weltweiten Markt bedienen kann. Das hochqualifizierte Expertenteam, wie bisher unter der Leitung von Geschäftsführer Heimo Aichmaier, bietet strategische und fachliche Begleitung für Geschäftsentwicklung, Projektkonzeption und -abwicklung, Qualifizierung sowie die Initiierung und Organisation von Großevents im Mobilitätsbereich.

„Elektromobilität ist für Österreich nicht nur ein wichtiges Feld für Forschung und Entwicklung, sondern bereits ein ernst zu nehmendes Wirtschaftsthema“, sagt Arnulf Wolfram, Präsident von Austrian Mobile Power. „Komponenten, Baugruppen, Werkzeuge, Produkte und Dienstleistungen für Fahrzeuge, Ladetechnik, Speicher, Steuer- und Regeltechnik sowie Zugangs- und Zahlungssysteme werden für die Elektrifizierung der Mobilität von morgen in Österreich entwickelt, produziert und zum Einsatz gebracht. Das schafft neben den positiven Umweltaspekten auch neue Exportchancen, sichert Arbeitsplätze und auch den Standort Österreich.“

„Wir haben mit Austrian Mobile Power eine Erfolgsgeschichte geschrieben. Über die letzten zehn Jahre hinweg hat unsere Allianz Bewusstsein für E-Mobilität geschaffen und wichtige Koordinationsaufgaben übernommen. Jetzt ist der ideale Zeitpunkt gekommen, um das nächste Kapitel aufzuschlagen“, sagt Wolfgang Anzengruber, CEO von Verbund und einer der AMP-Gründer. „Mit 2020 bricht ein Jahrzehnt an, in dem neue Generationen an E-Autos, modernste Ladetechnik und Energiespeicher-Lösungen geballt auf die Straßen und in die Gebäude kommen. E-Mobilität hat sich zum echten Wirtschaftsfaktor entwickelt. Die Transformation ist eingeleitet, jetzt ist smarte und kraftvolle Umsetzung gefragt. Hier kann die neue ‚Smart Mobility Power‘ allen Marktakteuren den Mehrwert von langjähriger, internationaler Industrie-Expertise bieten.“

Massenmarkt bringt Herausforderungen für Österreich

Ab 2020 muss der Einsatz von Elektrofahrzeugen massiv gesteigert werden, wenn Länder und Automobilhersteller hohe CO2-Strafzahlungen vermeiden möchten. In Österreich müssten rund 160.000 Autos mit alternativem Antrieb pro Jahr auf die Straßen kommen, ansonsten wären Strafzahlungen in Höhe von etwa zwei Milliarden Euro bis 2030 fällig, zeigen Berechnungen der Smart Mobility Power-Experten.

„Aktuell sind E-Autos und Lade-Wallboxen in Gebäuden eine Randerscheinung, aber der Massenmarkt rollt auf die Immobilienwelt, den Fahrzeughandel und die E-Technikbranche ungebremst zu. Hier fehlt es oftmals noch an praktischem Umsetzungs-Wissen in dieser komplexen Materie“, sagt Smart Mobility Power-Geschäftsführer Heimo Aichmaier. „Passgenaue technische Lösungen spezifizieren, relevante Vorschriften aufzeigen und Kalkulationen bereitstellen können wir für unsere Kunden künftig auf Knopfdruck und damit Planung, Errichtung und Betrieb vereinfachen. Das ist aber nur einer der zentralen Bausteine unserer Leistungen. Wir beraten, planen, analysieren, organisieren und qualifizieren mit langjähriger Kompetenz und Erfahrung zu allen Themen im e-mobilen Bereich.“

Erfahrbare Mobilität

Die Zahlen des letzten Jahrzehnts sprechen für sich: Die Experten haben in dieser Zeit 163 Arbeitsgruppen und Roundtable-Sitzungen durchgeführt, sechs umfangreiche Studien und zehn Positionspapiere verfasst, in acht F&E-Projekten mitgewirkt und zahlreiche Positionen erfolgreich in die Wege geleitet. Erst im Herbst 2019 waren sie Veranstalter des weltweit größten elektrischen Testfahrevents im Rahmen der Krone E-Mobility PlayDays mit rund 6.300 Testfahrten an drei Tagen. Diese Erfolgsgeschichte wird auch 2020 fortgesetzt.

„E-Mobilität selbst zu erfahren ist für viele Menschen augenöffnend. Es macht Spaß und trägt zu einer umweltfreundlichen Fortbewegung bei. Deshalb bleiben Fahrveranstaltungen und Großevents ein wichtiger Teil unseres Angebots, für das wir einmaliges Know-how aufgebaut haben. Das werden wir künftig weltweit nützen“, so Aichmaier. „Insgesamt stellen wir uns mit unserer Beratungsleistung an die Seite jener, die im Alltag mit neuen Fragen rund um smarte Mobilität konfrontiert werden. Wir bieten Unternehmen strategische Begleitung bei der Suche nach konkreten Analysen für ihre Lösungen, aber auch Werkzeuge für die Umsetzung, wenn zu Hause oder am Arbeitsplatz nicht nur geparkt, sondern auch geladen werden soll.“