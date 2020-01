Wechsel angekündigt

BSH Hausgeräte GmbH: Carla Kriwet wird CEO

Hausgeräte | 0 | | Dominik Schebach | 28.01.2020

Carla Kriwet, derzeit Mitglied des Vorstands und Leiterin des Geschäftsbereichs Connected Care bei Royal Philips, soll zum 1. Juli 2020 als Vorsitzende der Geschäftsführung der BSH Hausgeräte GmbH übernehmen.

Die BSH Hausgeräte GmbH kündigt einen Wechsel an der Konzernspitze an. Carla Kriwet, derzeit Mitglied des Vorstands und Leiterin des Geschäftsbereichs Connected Care bei Royal Philips, soll zum 1. Juli 2020 als Vorsitzende der Geschäftsführung übernehmen. Die 48jährige promovierte Betriebswirtin folgt Uwe Raschke, der neben seinen Aufgaben in der Robert Bosch Geschäftsführung seit Juli 2019 die BSH führt.

In ihrer neuen Funktion wird Kriwet das weltweite Geschäft des Hausgeräteherstellers mit rund 60.000 Mitarbeitern verantworten. Sie wechselt vom Medizintechnikkonzern Philips zur BSH. Bei ihrem zukünftigen Arbeitgeber preist man besonders ihre langjährige Erfahrung im Geschäft mit technologisch anspruchsvollen Produkten und Dienstleistungen. So erklärt Prof. Dr. Stefan Asenkerschbaumer, Aufsichtsratsvorsitzender der BSH: „Carla Kriwet ist eine erfahrene Managerin und ausgezeichnete Führungspersönlichkeit mit großer Expertise in digitalen Technologien und innovativen Produkten. Wir freuen uns sehr, sie als Vorsitzende in die Geschäftsführung der BSH zu berufen“.

Bei Philips ist Kriwet Mitglied des Vorstands und hat dort in den vergangenen Jahren verschiedene Managementpositionen ausgeübt. Seit 2017 leitet sie den Geschäftsbereich Connected Care und ist dort unter anderem für digitale Innovationen verantwortlich. Die verheiratete Mutter von drei Kindern ist zudem Mitglied des Aufsichtsrats von Save the Children Deutschland und hat sich bereits vor ihrem Studium ehrenamtlich als Entwicklungshelferin in Afrika engagiert.

„Es ist mir ein persönliches Anliegen, die Lebensqualität von Menschen weltweit zu verbessern. Moderne Hausgeräte, in Kombination mit digitalen Technologien, können dazu einen wesentlichen Beitrag leisten. Ich freue mich sehr darauf, den Erfolg dieses traditionsreichen und innovativen Unternehmens künftig mitzugestalten“, so Carla Kriwet.

Die Kontinuität betont Bosch Geschäftsführer Uwe Raschke, der in der Robert Bosch Geschäftsführung für die Konsumgütersparte verantwortlich ist und die BSH seit Juli 2019 zusätzlich führt: „Carla Kriwet bringt alle Voraussetzungen mit, um die langjährige Erfolgsgeschichte der BSH fortzusetzen.“