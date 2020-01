Jahresauftaktevent im Zeichen des Solarbooms

Suntastic.Solar: Ankick für den PV-Ansturm

Photovoltaik Bilder | 1 | | Wolfgang Schalko | 28.01.2020 |

Nicht nur der Suntastic.Solar Kick-Off selbst, sondern auch eine kleine „Show-Einlage” zu Beginn ist mittlerweile Tradition: Diesmal stellte Geschäftsführer Markus König die starken Seilschaften zu den Partnern bildhaft zur Schau, ehe er dann erläuterte, warum er – auch angesichts des Regierungsprogramms 2020-2024 – optimistisch in die Zukunft der PV-Branche blickt.

Aufbruchsstimmung herrschte beim diesjährigen Kick-off Event bei Suntastic.Solar: Der auf Marketing und schnelle Logistik spezialisierte Photovoltaik-Distributor hat sein Partner-Netzwerk auf den in Österreich zu erwartenden massiven Ausbau an Photovoltaik eingestimmt – und dafür neben angebrachtem Optimismus auch jede Menge Fach-Information und neue praktische Tools präsentiert.

Unter dem Motto „Aufbruch in eine gemeinsame Zukunft“ fand heuer bereits zum fünften Mal die Jahres-Startveranstaltung von Suntastic.Solar statt, diesmal am 23. Jänner im Park Inn by Radisson Linz mit rund 120 teilnehmenden Photovoltaik-Spezialisten.

Die Einstimmung für einen informationsgeladenen Tag bildete die Keynote des prominenten Berliner Branchen-Fürsprechers Prof. Dr. Volker Quaschning, der dem gespannt lauschenden Publikum in seiner pointierten Art die dringende Notwendigkeit der Energiewende und die Rolle der Photovoltaik als Schlüsseltechnologie dafür näher brachte. Quaschning sensibilisierte die Teilnehmer für die Dramatik der Situation indem er aufzeigte, dass der vom Menschen in den letzten 100 Jahren verursachte Temperaturanstieg um 1°C früher einen Zeitraum von 2-3.000 Jahren gebraucht habe. Das weitere Szenario, das ohne Gegenmaßnahmen im Worst Case zu einem Temperaturanstieg um 4-5°C bis zum Jahr 2100 führen wird, rüttelte die die Teilnehmer vollends wach – zumal das globale Mittel bei der letzten Eiszeit gerade einmal um 3,5°C unter dem heutigen Mittelwert lag. Gleichzeitig konnte Quaschning mit diesem Fingerzeig die Teilnehmer aber dazu animieren, aktiver Teil der Lösung zu sein: „Wir sind die erste Generation, die die mit dem Klimawandel auf uns zukommende Problematik vollumfänglich verstanden hat, und wir sind zugleich auch die letzte Generation, die noch irgendetwas verändern kann“, so Quaschning, der den Anwesenden noch etwas mitgab: „In Österreich ist Photovoltaik die größte Säule für die Energiewende.”

Suntastic.Solar-Geschäftsführer Markus König gab sich angesichts der anhaltend positiven Entwicklung des Unternehmens (jüngst unterstrichen durch die Auszeichnung von EuPD als Top-Zulieferer der Branche) und vor allem auch des Regierungsprogramms 2020-2024 sehr optimistisch: „Die Nachfrage wird in nächster Zeit das Angebot weit übersteigen. Das wird dafür sorgen, dass sich die Branche wieder vom Käufer- zum Verkäufermarkt wandelt. Dazu kommt, dass sich allein heuer der Markt für Stromspeicher verdreifachen wird.“ Das neue Regierungsprogramm budgetiert bis 2030 für erneuerbare Energien eine Milliarde Euro pro Jahr, wobei der Löwenanteil der Photovoltaik zugute kommen soll – was in etwa einer Ausbauleistung von einem Gigawattpeak pro Jahr entspricht. Zum Vergleich: Die derzeitige Ausbauleistung liegt bei etwa 160-180 Megawattpeak pro Jahr.

Bei der Vorstellung der ebenso zahlreichen wie vielfältigen Unterstützungsmaßnahmen für die Suntastic-Partner, die – abgesehen vom mittlerweile fünf Mann starken AD-Team – von Marketingpaketen und Verkaufs-Leads über Unterstützung bei Events und Messeauftritten bis hin zu Workshops und Schulungen reichen, hatte der Distributor auch eine exklusive Premiere parat: die Vorstellung des neuen Suntastic.Solar Webshops. Dieser ging parallel zum Kick-Off online und punktet mit zahlreichen aktuellen Features, wie etwa Optimierung für Mobilgeräte, schneller und intuitiver Suche, Listen- und Detailansicht, Filterfunktion, Merklisten, Einkaufshistorie, Benachrichtigungen uvm.

Im weiteren Programm versorgten elf Top-Markenhersteller aus dem In- und Ausland und die Mitarbeiter von Suntastic.Solar mit ihren Rahmenvorträgen alle Teilnehmer den ganzen Tag über mit hochwertigen Informationen. „Dank unseres neuen Konzepts mit Haupt- und Exklusivbühne konnten sich unsere Kunden ihren Tagesablauf flexibel einteilen und an ihre Bedürfnisse anpassen. Das wurde sehr gut angenommen“, freute sich König. Zusätzlich standen die Herstellervertreter von Fronius, LG Electronics, Solarwatt, S:Flex, Jinko, Ecocoach, Siemens, Kioto, Katek (Steca), Alpha ESS, Infraplate und Smartfox den Teilnehmern auch für persönliche Gespräche zur Verfügung.

Ihren Ausklang fand die gelungene Veranstaltung im gemütlichen Ambiente von „paul’s Küche“ gegenüber des Linzer Doms, wo die Gäste mit kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnt und mit Live-Musik der bekannten Sängerin Caroline Kreutzberger unterhalten wurden.