Digitale Werbe- und Informationssysteme am EuroShop Messestand

BenQ: Stretch- und Large-Format-Displays mit Pantone-Zertifizierung

Multimedia Bilder | 0 | | Wolfgang Schalko | 31.01.2020 |

BenQ SL6502K ermöglicht Digital Signage mit höchster Farbpräzision.

BenQ präsentiert vom 16. – 20. Februar auf der EuroShop in Düsseldorf, der weltgrößten Fachmesse für den Investitionsbedarf des Handels, sein innovatives Portfolio an Digital Signage-Lösungen. Mit seiner Smart Signage-Serie der SL-Serie und den Stretch-Displays der BH-Serie bietet BenQ leicht zu installierende All-in-One-Lösungen für den 24/7 Betrieb an, die mit allen Funktionen und Tools ausgestattet sind, um digitale Werbe- und Informationssysteme effizient zu verwalten und kreative Inhalte unkompliziert selbst zu erstellen.

Im Rahmen der EuroShop wird BenQ am Stand Nr. 4B35 unter anderem das 65 Zoll große Digital Signage Display BenQ SL6502K zeigen, das dank seiner Pantone Validated-Zertifizierung Farbtreue bei der Wiedergabe von farbkritischen Werbe-Inhalten garantiert. Beim Pantone Matching System (PMS) handelt es sich um ein Farbstandardisierungssystem, das bei der Identifizierung von Farben hilft. So wird sichergestellt, dass die Produktion und das Erscheinungsbild der Farben im Druck oder auf den Endprodukten die Kreation des Designers widerspiegeln – einschließlich der exakten Darstellung der Pantone-Farben auf dem zertifizierten Display. Des Weiteren veranschaulichen Stretch-Displays in unterschiedlichen Größen und Formaten am Messestand beispielhaft diverse Einsatzmöglichkeiten der BH-Serie für Retailer.

Content clever kreieren und steuern

Die Content-Management-Lösung X-Sign 2.0 ist im Lieferumfang der Digital Signage-Lösung BenQ SL6502K ebenso enthalten wie bei den Stretch-Displays der BH-Serie. Die intuitive Software X-Sign erlaubt die schnelle Erstellung, die effiziente Verteilung und Planung von aufmerksamkeitsstarken 4K-Inhalten. Zudem ermöglicht sie das Überwachen und die zentralisierte Verwaltung sämtlicher Displays im Einsatz per Fernverwaltung von einem beliebigen Standort aus.