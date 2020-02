Optimistischer Ausblick

Steba: Erfolgreiche Ambiente und Produktneuheiten 2020

Kleingeräte Bilder | 0 | | Wolfgang Schalko | 18.02.2020 |

Die Ambiente bildete für Steba auch heuer einen wichtigen Höhepunkt im Messekalender. (© Steba)

Die Ambiente in Frankfurt war für Steba einmal mehr eine intensive Messe – und trotz Coronavirus und Orkan „Sabine“, die den Besucherzahlen einen deutlichen Dämpfer versetzten, auch eine durchaus erfolgreiche: Die präsentierten Neuheiten kamen sehr gut an und lassen das deutsche Familienunternehmen optimistisch auf das laufende Geschäftsjahr blicken.

Zu den im Rahmen der Ambiente vorgestellten Neuheiten zählten u.a. drei neue Ventilatoren, mit denen das Thema Luftbehandlung weiter verbessert und ausgebaut wird. Dass ein Ventilator an heißen Tagen für Erfrischung sorgt, ist hinlänglich bekannt – inklusive der drei neuen hat Steba inzwischen ein Sortiment an fünf verschiedenen Ventilatoren. Die drei neuen überzeugen dabei nicht nur durch das attraktive moderne Design, sondern sind auch mit dem langlebigen Hochleistungsmotor ein zuverlässiger Partner in jedem Sommer. Die Modelle im Überblick:

Ventilator VT T6:

Sehr leise: 54 dB

Neigungswinkel verstellbar

Oszillations-Funktion

3 Leistungsstufen

Luftumwälzung: 47m³/Min

Ventilator VT 360 Twist:

360° Rundum-Oszillation

Sehr leise: 38 dB

4 Leistungsstufen

Luftumwälzung: 15 m³/Min

inkl. Fernbedingung

Ventilator VT S6:

Höhenverstellbar 85 – 120 cm

Oszillations-Funktion

Leise: 56 dB

Neigungswinkel verstellbar

Luftumwälzung 67 m³/Min

Neu: Müslieinsätze für Steba Dörrautomaten

Wer sich gesünder ernähren möchte und auch bei den Snacks keine Kompromisse machen will, für den sind selbstgemachte Müsliriegel genau richtig. Die Alternativen aus den Geschäften sind oft mit viel Zucker und anderen Zusatzstoffen versehen, die auf lange Sicht in der Ernährung nicht optimal sind. Steba bietet als Zubehör für seine Dörrautomaten nun Silikonformen zur Herstellung von selbstgemachten Müsliriegeln – jeweils im 2er Set zur Herstellung von insgesamt 6 Müsliriegeln. Die Maße einer Silikonform sind 13,5 cm breit und 11 cm tief sowie 1,5 hoch – perfekte Riegelmaße auch für unterwegs.