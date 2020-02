Die „besten Köpfe” auf den Küchenwohntrends

Von 5. bis 6. Mai 2020 findet in München die Küchenwohntrends statt. Dort erwartet den Fachbesucher neben erstklassigen Marken sowie Marktführern auch die Sonderfläche „Start-up Space“, wo außergewöhnliche Ideen für unsere Branche gezeigt werden.

„Eine interessante Entdeckungsreise zu Neuheiten und Unternehmen, die sich bisher noch unter dem Branchenradar befinden oder nahezu unbekannt sind, sich jedoch erstaunlich dynamisch entwickeln.“ Das verspricht Veranstalter Trendfairs von der Sonderfläche „Start-up Space“, die auf den kommenden Münchner Küchenwohntrends an den Start gebracht wird.

Gleich mehrere Newcomer befassen sich mit dem Thema „Küche“. „Von ‚Stein‘ bis ‚Stahl‘ sowie ‚Keramik‘ und ‚Holz‘ liefert jedes dieser interessanten Unternehmen eine fantastische Story mit erstklassigen Konzepten und marktfähigen Produkten“, sagt Trendfairs. Einige Aussteller sollen sich zudem dem Thema „Outdoor“ widmen – „ein absoluter Trend im Küchenbereich mit großem Potenzial“, wie Trendfairs sagt.

Nicht nur bei „Küche“ sondern auch bei „Wohnen“, „Polstermöbel“ sowie „Sitzen“ und „Tisch“ werden auf der Küchenwohntrends neue Produktwelten zu finden sein, einige davon stellen das erste Mal auf einer Messe in Deutschland aus. Gerade deshalb habe Trendfairs zusätzlich die Sonderfläche „Start-up Space“ an den Start gebracht, um diese interessanten Entwicklungen ein Stück zu fördern.

Zur Beteiligung aufgerufen waren Gründer und Erfinder eines kreativen Produkts oder einer intelligenten Dienstleistung. Zum Bewerbungsende gab es weit mehr Interessenten, als der bewusst limitierte „Space“ ermöglicht, wie Trendfairs berichtet.

Aus der Vielzahl der Interessenten hat der Messeveranstalter nach Anmeldeschluss am 17. Februar elf junge, smarte Unternehmen ausgewählt. „Die Sonderfläche ist reserviert für die kommenden ‚besten Köpfe‘ mit ihren außergewöhnlichen Ideen für unsere Branche“, so der Veranstalter.

Die „besten Köpfe“

Einzigartige und handgefertigte Unikate sind die Glasleuchten des Start-ups Martine Claire -Leuchtendesign. Mit „Kitchenworld.net“ präsentiert sich die Wissens- und Informationsplattform für Verbraucher zum Thema Küche des gleichnamigen Berliner Unternehmens. Bereits mit dem German Design Award 2020 ausgezeichnet ist die ressourcenschonend produzierte Sitzbank des Nürnberger Newcomers Besitzbar.

Mit perfekt abgestimmten Aluminiumteilen und Massivholzlamellen hat JSTec das flexible, modulare Baukastensystem „Zenzoz“ für Raumteiler, Outdoor-Küchen oder Loungemöbel entwickelt. Aus 100% recycelten Altglas stellt Magna Glaskeramik vollflächige, individuell hinterleuchtete Küchenrückwände her und präsentiert dazu Muster im Start-up Space. „Because Fleisch ain’t no Firlefanz!“ ist das Motto des Start-up Otto Wilde Grillers, das sich hochwertige Oberhitzegrills (O.F.B.) für Genießer ausdenkt.

Smartycon wird zur Messe mit „Furnytopia“ reisen – einer offenen, zentralen Plattform für die gesamte Ausstellungsware am POS des Einrichtungshandels. Auf außergewöhnliches Design von Beleuchtungen unter Nutzung der Kantenbeleuchtung von Glas hat sich der junge Hersteller Polear spezialisiert. Erst im letzten Jahr wurde die Erich Knops & Alex Sigmund GbR gegründet, die auf der Küchenwohntrends ihren automatisierten, Smartphone gestützten Leadgenerator für den Küchenhandel namens „Kueche.Design“ vorstellen.

Als kreativer Kopf zeigt Tischler Samuel Karl mit seinem Start-up Ausgespielt, wie aus ausgedienten Musikinstrumenten einzigartige Designmöbel werden. Die Trinkbrunnen-Manufaktur Aquaculta hat sich, wie der Firmenname schon erahnen lässt, die neuartige Inszenierung des Wassertrinkens auf die Fahnen geschrieben.

Das besondere an allen teilnehmenden Gründern und Erfindern ist: alle ihre Produkte sind bereits marktfähig und können somit gekauft bzw. genutzt werden. Auf den Küchenwohntrends treten die Gründer nicht nur ins öffentliche Rampenlicht, sondern zudem in den Wettstreit um die Verleihung des „Space Award 2020“. Eine unabhängige Jury aus Journalisten, Designern und Hochschullehrern wird dabei über den besten Auftritt und das überzeugendste Produkt entscheiden.

Die Start-ups sowie alle weiteren Aussteller und Marken finden Sie ab jetzt in der kürzlich veröffentlichten Ausstellerliste unter kuechenwohntrends.de/aussteller.