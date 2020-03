Exklusivpartnerschaft mit ERGO

Media-Saturn baut Geräteversicherungsangebot aus

Die Branche | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 03.03.2020

MediaMarktSaturn Österreich hat die Kooperation mit ERGO Versicherungen vertieft und ausgebaut. „Damit setzen wir einen weiteren wichtigen Schritt in unserer Serviceoffensive“, erklärt Christoph Dietrich, Chief Operating Officer bei MediaMarktSaturn Österreich.

Dank der Zusammenarbeit mit der ERGO Versicherung konnten Kunden von MediaMarkt und Saturn in Österreich schon bisher beim Produktkauf eine Geräteversicherung, die über die gesetzlichen Gewährleistungsfristen und Herstellergarantien hinausgeht, abschließen. „Aufgrund der großen Nachfrage und des Erfolges“, wie Media-Saturn sagt, wurde die Zusammenarbeit nun ausgebaut und das Versicherungsangebot um weitere Lösungen ergänzt.

MediaMarktSaturn ist laut eigenen Angaben stets bemüht, sein Serviceangebot laufend zu optimieren und auszubauen. Dazu zähle auch die Kooperation mit der ERGO Versicherung. „Diese Zusammenarbeit ermöglicht es Kunden seit mehr als einem Jahr, ihre neu gekauften Geräte mit zusätzlichem und umfassendem Schutz abzusichern. Aufgrund der großen Nachfrage und des Erfolgs wurde die Zusammenarbeit nun ausgebaut und das Versicherungsangebot um weitere Lösungen ergänzt“ informiert das Unternehmen.

360 Grad Services vor, während und nach dem Kauf

„Wir wissen, dass unsere Kunden unsere 360 Grad Services vor, während und nach dem Kauf schätzen. Unser Ziel ist es, dass unsere Kunden die bei uns erworbenen Produkte möglichst lange sorgenfrei nützen können. Deshalb erweitern wir unser Angebot im Bereich des umfassenden und verlässlichen Geräteschutzes. Gemeinsam mit unserem Kooperationspartner ERGO bauen wir unsere angebotenen Versicherungsleistungen weiter aus und setzen einen weiteren wichtigen Schritt in unserer Serviceoffensive“, erklärt Christoph Dietrich, Chief Operating Officer bei MediaMarktSaturn Österreich.

Den MediaMarkt- und Saturn-Kunden wird neben einem „vielseitigen Versicherungsschutz“ und einer „schnellen und unkomplizierten Abwicklung“ nun ein weiterer (Service-) Vorteil geboten:

„Wir sind von Montag bis Samstag für unsere Kunden da und immer in der Nähe. Unsere Kunden können im Fall der Fälle Geräte einfach bei uns abgeben, und wir kümmern uns um die komplette technische und auch kaufmännische Abwicklung mit Werkstätte und Versicherung. So können beispielsweise defekte Mobiltelefone an ausgewählten Standorten direkt im Markt repariert werden, und der Kunde kann sein Gerät umgehend wieder mitnehmen. Unsere Kunden profitieren ganz klar von unseren kundenorientierten Öffnungs- und Servicezeiten“, sagt Peter Benedet, Head of Service & Solutions bei MediaMarktSaturn Österreich.

Das Angebot

Mit der Ausweitung der Kooperation wird ERGO nun zum exklusiven Versicherungspartner von MediaMarktSaturn Österreich. Neben der bereits erhältlichen „ERGO Smart Protect“ gibt es künftig das Paket „ERGO Kompakt Protect“, mit einer Laufzeit von 36 Monaten und Vollersatz ohne Selbstbehalt.

Neu hinzu kommen Versicherungspakete für unterschiedliche, bei MediaMarktSaturn erhältliche Produktgruppen, die beim Kauf direkt abgeschlossen werden können und – wie der Elektroriese verspricht – für die Kunden zahlreiche Vorteile bringen. So gibt es „Plus Protect 2 und 3 Jahre“, das unter anderem Laptops, PCs, Konsolen, Tablets, Computerzubehör und Kameras umfasst. Unter dem Paket „4 Mobile“ können künftig neu erworbene Smartphones umfassend versichert werden. Zusätzlich gibt es für ausgewählte Produktgruppen, wie Hausgeräte und Fernseher, das „Eigentransport-Paket für Selbstabholer“. „Je nach Paket sind Neugeräte damit auch noch nach Ablauf der gesetzlichen Gewährleistung (2 Jahre) bzw. der Herstellergarantie umfassend geschützt“, so MediaMarktSaturn.

„Wir freuen uns, dass wir die im letzten Jahr begonnene Kooperation um ein zusätzliches Angebot für die Kunden von MediaMarktSaturn erweitern und so einen wichtigen Beitrag zum 360 Grad Service unseres Vertriebspartners leisten können“, sagt Christian Noisternig, ERGO Vorstandsmitglied, verantwortlich für Vertrieb & Marketing.

Die neuen Versicherungsprodukte sind seit 14. Februar 2020 an allen 37 MediaMarkt und 15 Saturn Standorten sowie in den Onlineshops mediamarkt.at und saturn.at erhältlich. Bestehende Versicherungsverträge sollen weiterhin gültig bleiben, wie das Unternehmen betont.