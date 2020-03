Für Sportbegeisterte und Serienfans

simpliTV bringt Formel 1 und weitere Highlights exklusiv in UHD

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 03.03.2020

Mit simpliTV SAT HD und RTL UHD Austria genießen Sportfans den Formel 1 Grand Prix von Australien in UHD. (© TVNOW / Lukas Gorys)

Formel 1 und „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ sind nur zwei UHD-Highlights bei RTL UHD Austria. Montags bis freitags ist die erfolgreiche tägliche Serie in UHD HDR zu sehen und am 14. März 2020 heißt es dann anschnallen, wenn sich Lewis Hamilton und Sebastian Vettel beim Formel 1 Grand Prix von Australien messen – exklusiv auf simpliTV SAT HD.

Bis Ende des Jahres wird RTL UHD Austria exklusiv nur über simpliTV SAT HD zu sehen sein. Durch die viermal höhere Auflösung als Full-HD und die größeren Abstufungen zwischen hell und dunkel sowie der Erhöhung der sichtbaren Farben werden Sportevents zu einem unvergesslichen Erlebnis. Neben GZSZ und dem Formel 1 Grand Prix von Australien folgen weitere ultrahochauflösende Übertragungen wie der Grand Prix von Bahrain oder Vietnam und nicht zuletzt auch von Österreich. Zu den weiteren UHD-Highlights zählen alle Fußballspiele, die bei RTL ausgestrahlt werden, und die dritte Staffel der RTL-Fiction-Serie „Sankt Maik“ (UHD HDR).

RTL UHD Austria schnell und einfach ins Wohnzimmer

Für alle, die diese hochkarätigen Sportevents in UHD-Qualität nicht verpassen möchten, hat simpliTV das passende Angebot parat: eine kostenlose 6-Monate-Testaktion von simpliTV SAT HD (der gratis Testzeitraum endet automatisch). Benötigt wird lediglich ein UHD-fähiger Fernseher mit integriertem 4K-Tuner sowie ein simpliTV SAT Modul. An der SAT-Anlage selbst muss keine Änderung vorgenommen werden. Nach der Testaktion sind für sieben Euro im Monat zusätzlich zu den frei verfügbaren Sendern zahlreiche beliebte Privatsender in HD empfangbar – insgesamt sind dadurch mehr als 50 Sender in HD verfügbar. Für alle Bestandskunden ist RTL UHD Austria im Abo enthalten. Weitere Informationen gibts unter simpliTV.at/uhd.