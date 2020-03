„Der logische nächste Schritt“

Euronics Deutschland: Elektroauto im Elektrofachhandel

Stefanie Bruckbauer | 09.03.2020

Künftig wird man sich bei deutschen Euronics Händlern auch über Elektroautos der Marke AIWAYS informieren können.

Euronics Deutschland gab die Kooperation mit dem chinesischen Elektroauto-Hersteller AIWAYS bekannt. Bis zu 30 Fachhändler der Verbundgruppe sollen künftig die Elektro-SUV AIWAYS U5 vertreiben. Es handle sich zum ersten Mal um ein komplettes Serviceangebot rund um E-Mobilität im Elektrohandel, wie Euronics Deutschland sagt. In Österreich hat man sich mit dem Thema noch nicht eingehend beschäftigt.

Euronics Deutschland hat ihre Kooperation mit dem chinesischen Automobilhersteller AIWAYS bekanntgegeben. Bis zu 30 ausgewählte Euronics Fachhändler werden künftig das neue SUV-Modell U5 in ihr Sortiment aufnehmen. AIWAYS verzichte damit auf den Vertrieb über klassische Autohändler, wie es in einer Aussendung heißt. Kern der Kooperation sei der kundenorientierte Beratungsansatz von Euronics. „Die Händler beraten Kunden auf der eigens eingerichteten Ausstellungsfläche mit ihrem technischen Know-how sowie ihrem Hintergrundwissen zu Elektronik-Themen. Zudem können Interessenten mit dem U5 direkt vor dem Ladengeschäft zu einer Probefahrt starten“, so die deutsche Kooperation und: „Elektromobilität ist für die Mitarbeiter aus der Verbundgruppenzentrale sowie ihrer Mitglieder längst Teil des Arbeitsalltags. Bereits 50 Händler bieten auch dank einer Kooperation mit der EnBW Ladestationen auf ihren Parkplätzen an, ein Installationsservice von Wallboxen beim Kunden zuhause ergänzt das Angebot.“

Die Zusammenarbeit mit dem Automobilhersteller aus China ist für Benedict Kober, Sprecher des Vorstandes der Euronics Deutschland eG, nun der logische nächste Schritt in der Weiterentwicklung des Produktportfolios: „E-Mobilität ist für uns ein wichtiges Zukunftsthema, daher freuen wir uns besonders, mit AIWAYS einen internationalen Player der Branche gewonnen zu haben. Mit unserem technischen Know-how bringen wir unseren Kunden die innovative Technologie hinter dem U5 näher und bieten zugleich die passende Hardware und Services an. Bei EURONICS gibt es also alles rund ums E-Auto aus einer Hand.“ Vom neuen SUV-Modell zeigt sich Kober ebenfalls begeistert: „Der AIWAYS U5 ist mit seiner modernen Ausstattung ein smartes High-Tech-Produkt auf Rädern und zeigt damit, dass das vernetzte Zuhause der Zukunft nicht an der Haustür endet, sondern alle Facetten des Alltags sinnvoll miteinander verbinden wird.“

Die ausgewählten Stützpunkthändler der Kooperation zwischen Euronics und AIWAYS sollen bis April 2020 bekanntgegeben werden. Ab Mai sollen Kunden Probefahrten über ein Online-System buchen können.

In Österreich nicht angedacht

Die elektro.at-Redaktion befragte Peter Osel, ob auch hierzulande so ein Angebot geplant ist. Der Euronics Österreich Vorstand meinte allerdings, dass bei Red Zac aktuell nicht darüber nachgedacht wird, in die E-Mobilität einzusteigen.