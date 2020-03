Modul 2 „Erfolgsfaktor Mitarbeiter“

Expert Unternehmer-Akademie zu Mitarbeitern und Führung

Die Branche Bilder | 0 | | Dominik Schebach | 09.03.2020 |

Gruppenfoto mit den Expert Unternehmern- innen und Trainer Gerald Geretschläger (© Expert)

Vergangene Woche, am 4. und 5. März 2020, fand der zweite von drei Durchgängen der neuen Expert Unternehmer Akademie statt. Das Thema war diesmal der „Erfolgsfaktor Mitarbeiter“. Insgesamt konnte Expert 20 Teilnehmer zu der Veranstaltung im Grünauerhof, in Salzburg Wals begrüßen.

Mitarbeiter finden, diese zu fördern, zu halten und zu Bestleistungen zu motivieren, sind heute brennende Fragen für jeden Unternehmer. Denn die Unternehmen können immer nur so erfolgreich sein, wie die handelnden Personen in diesem. Dementsprechend groß war das Interesse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Expert Unternehmer-Akademie, als es in Salzburg um Fragen der Mitarbeiterführung ging.

Dabei ging Expert auch um die Grundlagen moderner Führung. Schließlich ist die Voraussetzung für eine zeitgemäße Mitarbeiterführung auch immer das richtige Verständnis der eigenen Führungspersönlichkeit und deren Auswirkung auf die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Daher wurden in diesem Seminar nicht nur Themen der Führung und Förderung von Mitarbeitern sowie moderne Coaching-Methoden behandelt, sondern auch intensiv über moderne Führungsrollen und Methoden der Führung gesprochen. In einer für die Teilnehmer sehr spannenden Mischung aus Theorie und Praxisbeispielen sowie vielen Einzel- und Gruppenübungen konnte in dem Seminar gemeinsam mit Trainer Gerald Geretschläger aktuelles Personalmanagementwissen in klare Handlungsschritte für die Unternehmer/innen übersetzt werden, um diese noch besser auf personelle Chancen und Herausforderungen der Zukunft auszurichten.

„Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind einer der ganz zentralen Erfolgsfaktoren für ein Unternehmen. Sich Zeit zu nehmen, am eigenen Führungsverständnis und Führungsverhalten zu arbeiten und sich auch mit den veränderten Rahmenbedingungen und Anforderungen der jungen Generation auseinanderzusetzen, ist ein ganz wichtiger Aspekt in der Führung eines Unternehmens. Die Anzahl und das Feedback der Teilnehmerinnen und Teilnehmern zeigt uns ganz klar, wie wichtig diese Themen für unsere Expert-Mitglieder sind“, so Expert-GF. Alfred Kapfer.